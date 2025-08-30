Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lưu ý dành cho thí sinh chưa xác nhận nhập học

Thí sinh chưa kịp xác nhận trước 17h ngày 30/8 được phép gia hạn thời gian đến ngày 2/9.

Chiều 30/8, Bộ GD&ĐT cho biết hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung sẽ tiếp tục mở đến 17h ngày 2/9 để thí sinh xác nhận nhập học. Như vậy, thời hạn xác nhận nhập học được dời từ 17h ngày 30/8 đến 17h ngày 2/9.

Để xác nhận nhập học, thí sinh truy cập trang web http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ và làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Tiến hành đăng nhập.
  • Bước 2: Truy cập vào mục "Tra cứu” để bắt đầu thực hiện tra cứu.
  • Bước 3: Chọn mục "Tra cứu kết quả xét tuyển sinh" để tra cứu.
  • Bước 4: Với nguyện vọng "Đỗ", thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nhấn nút Xác nhận nhập học, sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.
  • Bước 5: Kiểm tra lại thông tin. Nếu trạng thái thông tin hiển thị Đã nhập học, nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và phía nhà trường đã nhận được thông tin này.

Với những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1, thí sinh vẫn có cơ hội đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường đại học mở thêm suất tuyển sinh. Theo thống kê của Tri Thức - Znews, tính đến ngày 30/8, hơn 40 trường đại học trên cả nước thông báo xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu.

Thí sinh tham khảo thông tin của các trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập đường link).

STTTên trườngSTTTên trường
1Đại học Công thương TP.HCM2Đại học Tôn Đức Thắng
3Học viện Hàng không Việt Nam4Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
5Đại học Công nghiệp Việt Trì6Đại học FPT
7Đại học Công nghiệp Vinh8Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
9Đại học Văn Lang10Đại học CMC
11Đại học Phenikaa12Đại học Bách khoa TP.HCM
13Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội14Đại học Nguyễn Tất Thành
15Đại học Hòa Bình16Đại học Nha Trang
17Đại học Hạ Long18Đại học Đông Đô
19Đại học Công nghệ TP.HCM20Đại học Đồng Tháp
21Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)22Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội)
23Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)24Đại học Hải Dương
25Đại học Tân Tạo26Đại học Bình Dương
27Đại học Quốc tế Hồng Bàng28Học viện Hậu cần
29Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM30Đại học Tài chính - Kế toán
31Đại học Duy Tân32Đại học Đại Nam
33Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM34Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
35Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)36Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
37Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị38Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên)
39Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp40Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
41Đại học Y Hà Nội42Đại học Dầu khí Việt Nam

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

Tin vui cho các tân sinh viên sắp vào đại học

Trong quyết định mới, Chính phủ đã tăng mức vay tối đa dành cho sinh viên, học viên cao học từ mức 4 triệu đồng lên 5 triệu đồng mỗi tháng.

