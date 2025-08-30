Lưu ý dành cho thí sinh chưa xác nhận nhập học

Thí sinh chưa kịp xác nhận trước 17h ngày 30/8 được phép gia hạn thời gian đến ngày 2/9.

Thí sinh được gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến 17h ngày 2/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 30/8, Bộ GD&ĐT cho biết hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung sẽ tiếp tục mở đến 17h ngày 2/9 để thí sinh xác nhận nhập học. Như vậy, thời hạn xác nhận nhập học được dời từ 17h ngày 30/8 đến 17h ngày 2/9.

Để xác nhận nhập học, thí sinh truy cập trang web http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ và làm theo các bước sau:

Bước 1: Tiến hành đăng nhập.

Bước 2: Truy cập vào mục "Tra cứu" để bắt đầu thực hiện tra cứu.

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu kết quả xét tuyển sinh" để tra cứu.

Bước 4: Với nguyện vọng "Đỗ", thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nhấn nút Xác nhận nhập học, sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin. Nếu trạng thái thông tin hiển thị Đã nhập học, nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và phía nhà trường đã nhận được thông tin này.

Với những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1, thí sinh vẫn có cơ hội đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường đại học mở thêm suất tuyển sinh. Theo thống kê của Tri Thức - Znews, tính đến ngày 30/8, hơn 40 trường đại học trên cả nước thông báo xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu.

Thí sinh tham khảo thông tin của các trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập đường link).