Lưu ý sống còn khi chèo SUP trên biển

Hoạt động chèo SUP có sức hấp dẫn không nhỏ khi đến một vùng biển bởi những trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, bạn cần trang bị đủ vật dụng, nắm rõ những lưu ý để giữ an toàn.

SUP (Stand up paddleboarding) là bộ môn thể thao dưới nước nổi tiếng. Khi tham gia, người chơi đứng trên SUP (ván), dùng mái chèo đẩy về phía trước. Bộ môn này có thể giúp bạn khám phá vùng biển và cải thiện sức khỏe.

Tuy nhiên, khi xuống nước, an toàn luôn trên hết, kể cả những người chơi chuyên nghiệp cũng có thể gặp sự cố ngoài ý muốn. Vì vậy, để đảm bảo trải nghiệm chèo SUP trọn vẹn, bạn không nên bỏ qua những lưu ý dưới đây.

Chuẩn bị vật dụng cẩn thận

Bạn nên chọn loại SUP phù hợp với mục đích và địa hình, chẳng hạn như SUP hơi, SUP yoga, SUP lướt sóng… Mái chèo ưu tiên hình giọt nước để tăng diện tích tiếp xúc, độ dài vươn đến cổ tay là vừa đủ.

Ngoài ra, bạn cũng cần trang bị đầy đủ các vật dụng khác.

Áo phao sẽ giúp bạn nổi trên mặt nước khi không may bị ngã. Dù biết bơi, bạn vẫn cần trang bị vật dụng này.

Còi và đèn để báo hiệu khi gặp sự cố là rất cần thiết. Trong trường hợp trời sụp tối khi đang chèo, đèn pin đội đầu sẽ giúp chiếu sáng đường đi.

Nón sẽ giúp bạn tránh ánh nắng trực tiếp và hỗ trợ tầm quan sát.

Kem chống nắng có tác dụng bảo vệ cơ thể của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Bình nước là không thể thiếu, bởi trong quá trình chèo, bạn cần tiếp nước để tránh mất sức.

Túi chống nước để bảo quản điện thoại, ví tiền và các vật dụng cá nhân khác.

Kiểm tra thời tiết và điểm chèo

Thời tiết

Trước khi chèo SUP, bạn nên kiểm tra nhiệt độ, mây và gió để xác định độ an toàn. Bởi hướng và tốc độ của gió chỉ cần thay đổi nhỏ cũng có thể gây khó khăn khi chèo. Tránh chèo SUP vào ngày thời tiết xấu, gió lớn hoặc sóng cao.

Bạn có thể theo dõi thời tiết qua một số ứng dụng phổ biến như Windy, AccuWeather, NOAA Radar Pro, YoWindow Free…

Điểm chèo

Khi chọn điểm chèo SUP, bạn ưu tiên vùng nước sóng nhỏ. Không chèo tại những khu vực nhiều đá, bọt tiêu để tránh va chạm. Lưu ý chọn điểm có nhiều người và lượng được khả năng của bản thân.

Mỗi khu vực sẽ có những mối nguy hiểm khác nhau. Vì vậy, bạn nên tham gia vào một số hội, nhóm ở địa phương để cập nhật thông tin, thu thập kinh nghiệm từ những người có chuyên môn.

Đối với người mới, hãy chèo SUP cùng bạn bè để đảm bảo an toàn và tăng thêm niềm vui. Tốt nhất là bố trí người trực trên bờ, cho họ biết về vị trí bạn đi và thời gian dự kiến quay về để được hỗ trợ kịp thời khi cần.

Làm gì khi gặp sự cố?

Dù chuẩn bị kĩ lưỡng có thể giảm đến 70% sự cố, nhưng không thể tránh khỏi nhưng tình huống như chuột rút, say nắng, cuốn vào dòng chảy mạnh, thời tiết xấu không kịp vào bờ…

Trường hợp bị ngã khi không có áo phao, bạn giữ bình tĩnh, kiểm soát hơi thở theo quy trình quạt tay, trồi lên để hít không khí bằng miệng và mũi. Khi có người đến cứu hộ, thả lỏng cơ thể để được dìu vào bờ. Nếu người cứu hộ ở xa, bạn nên chủ động tìm chỗ bám hoặc lựa thế trôi vào gần bờ. Tránh vùng vẫy dẫn đến mất sức.

Đối với trường hợp có áo phao, bạn nhớ sử dụng còi để phát tín hiệu cứu hộ. Nếu gặp dòng chảy mạnh, đừng cố gắng bơi ngược hay ngang dòng vì có thể bị ngộp nước. Hãy bơi xuôi dòng và từ từ bơi tạt vào bờ.