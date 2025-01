Lý do Anh chi cả triệu bảng để mở rộng bãi xe

Nhiều bãi xe của Anh không được sử dụng hết công suất bởi diện tích nhỏ, không phù hợp với các mẫu SUV hay bán tải cỡ lớn.

Theo Carscoops, ôtô đang ngày càng trở nên “phát phì”, và chính quyền một thành phố ở Anh đang đầu tư nhiều tiền để mở rộng bãi xe trong khu vực nhằm giải quyết vấn đề này.

Ôtô hiện đại ngày một tăng trưởng kích thước và theo lý giải của Carscoops, điều này nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng về không gian rộng hơn, cải thiện độ an toàn bằng khung sườn cứng cáp hơn còn các nhà sản xuất cũng muốn đi theo xu hướng “càng lớn càng tốt”.

Chẳng hạn trong hình ảnh dưới đây, kích thước của dòng xe MINI đã tăng dần từ trái sang phải, tương ứng sự phát triển qua từng thế hệ của mẫu ôtô đô thị.

Tuy nhiên, kích thước ngày càng phình to của ôtô đang khiến tài xế và chính quyền thành phố Colchester (Anh) cảm thấy đau đầu khi các bãi xe đang không đủ không gian để đáp ứng nhu cầu.

Theo Carscoops, Anh không phải là quốc gia quá quen thuộc với sự hiện diện của SUV hay bán tải cỡ lớn trên đường phố. Do đó, nhiều bãi đậu xe tại đây có diện tích nhỏ hơn so với nhu cầu dừng đỗ của các mẫu xe cồng kềnh.

Phát biểu với BBC News, ông Martin Goss - người quản lý danh mục đầu tư cho các dịch vụ công cộng của Hội đồng thành phố Colchester - cho biết thành phố đã lên kế hoạch chi ra 1 triệu bảng Anh (khoảng 1,25 triệu USD ) để nâng cấp các bãi xe.

“Nhiều bãi đậu xe ở trung tâm thành phố Colchester không được sử dụng hết công suất chỉ vì quá nhỏ hẹp đối với những dòng xe hiện đại”, ông Martin Goss chia sẻ.

Khoản tiền trên sẽ được sử dụng để nâng cấp các bãi đậu xe St Mary's và St John's ở Colchester. Bên cạnh tối ưu hệ thống thanh toán, nâng cấp camera giám sát và hệ thống chiếu sáng, những bãi đậu xe này cũng được mở rộng hơn, giúp người cầm lái SUV hay bán tải cỡ lớn có thể tự tin ra vào bãi xe.

Simon Williams - người phát ngôn của RAC, cơ quan cung cấp giải pháp về bảo hiểm ôtô tại Anh - cho rằng ôtô hiện đại có kích thước to hơn do công nghệ bảo vệ an toàn cho hành khách khi va chạm hông đang được chú trọng sử dụng.

Chuyên trang Carscoops đánh giá đợt nâng cấp bãi xe này là khá tốn kém với Hội đồng thành phố Colchester. Theo kế hoạch, quá trình nâng cấp 2 bãi xe nói trên sẽ hoàn thành vào năm 2026.