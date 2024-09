Lý do diễn viên trên phim Hàn ngày càng già

Hàng loạt tác phẩm truyền hình có sự góp mặt của dàn sao kỳ cựu thay vì những diễn viên trẻ tuổi đang phản ánh sự già hóa nhanh chóng của Hàn Quốc.

Đài truyền hình Hàn Quốc ENA vừa công chiếu bộ phim truyền hình "Your Honor" (Ông bố đối đầu) vào ngày 12/8, với vai chính là hai nam diễn viên kỳ cựu Son Hyun-joo (59 tuổi) và Kim Myung-min (51 tuổi). Bộ phim kinh dị tập trung vào tình cha của hai nhân vật: Một người là cha của kẻ giết người và người kia là cha của nạn nhân bị giết.

JTBC cũng ra mắt bộ phim truyền hình cuối tuần mới "Romance in the House" (Tình yêu trở về mái ấm) vào ngày 10/8, với sự tham gia của các diễn viên Kim Ji-soo (51 tuổi) và Ji Jin-hee (53 tuổi). Hai diễn viên chính lần lượt có 32 và 25 năm kinh nghiệm.

Phim truyền hình "Perfect Family" (Gia đình hoàn hảo) của đài KBS, bắt đầu phát sóng vào ngày 14/8, có Kim Byung-chul (50 tuổi) và Yoon Se-ah (46 tuổi) đảm nhận các vai chính. Bộ phim xoay quanh một gia đình bị cuốn vào một vụ án giết người, với hai diễn viên lớn tuổi vào vai một cặp vợ chồng.

Hàng loạt tác phẩm truyền hình có sự góp mặt của dàn sao kỳ cựu thay vì những diễn viên trẻ tuổi đang phản ánh sự chuyển dịch thế hệ và già hóa nhanh chóng của Hàn Quốc. Phim truyền hình xứ củ sâm giờ đây tập trung vào những người ở độ tuổi 40 và 50.

Tháng trước, số người từ 65 tuổi trở lên ở Hàn Quốc đã vượt quá 10 triệu người và theo Cục Thống kê Hàn Quốc, độ tuổi trung bình của nước này đã tăng lên 45,7 tuổi, cao gấp đôi độ tuổi trung bình năm 1980 là 21 tuổi.

Yoon Suk-jin, giáo sư văn học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Chungnam, cho biết: "Khi quá trình già hóa diễn ra, người ta không còn coi độ tuổi 50 là 'già'. Xu hướng này đã ảnh hưởng đến các tác phẩm phim truyền hình, khi các diễn viên bắt đầu sự nghiệp của mình cách đây 20 đến 30 năm vẫn tiếp tục đóng những vai chính".

Xu hướng này cũng thể hiện rõ trong các bộ phim truyền hình phát sóng gần đây, với các vai chính thường được giao cho những diễn viên đã thành danh ở độ tuổi 40 và 50, chẳng hạn Yum Jung-ah và Cho Jin-woong trong "No Way Out: The Roulette" hay Kim Hee-ae và Sul Kyung-gu trong "The Whirlwind".

Ngày càng khó tìm được những bộ phim truyền hình dành cho giới trẻ. Những bộ tác phẩm phổ biến, được bàn luận nhiều nhất trong nửa đầu năm nay chủ yếu tập trung vào xung đột và mối quan hệ của người lớn tuổi hơn là những trải nghiệm của người trẻ tuổi.

Ví dụ, bộ phim truyền hình gây sốt "Queen of Tears" (Nữ hoàng nước mắt) kể về quá trình hàn gắn tình yêu giữa một cặp đôi đã ly hôn; hay "Marry My Husband" (Cô đi mà lấy chồng tôi) có nội dung chính xoay quanh câu chuyện trả thù người chồng không chung thủy.

Các bộ phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay tập trung vào xung đột và mối quan hệ của người lớn tuổi hơn là những trải nghiệm của người trẻ tuổi.

Mặc dù "Lovely Runner" (Cõng em mà chạy) khắc họa mối tình lãng mạn của tuổi trẻ, nhưng câu chuyện lại chủ yếu xoay quanh những chủ đề được khán giả ở độ tuổi 30 và 40 đồng cảm nhiều nhất, nó kết hợp trải nghiệm của tuổi mới lớn để thành câu chuyện hướng đến đối tượng khán giả lớn tuổi hơn.

Trong những năm gần đây, phim truyền hình dành cho giới trẻ chỉ giới hạn ở một vài tựa phim như "Twinkling Watermelon" (Dưa hấu lấp lánh), "Twenty-Five Twenty-One" (Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt) và "Our Beloved Summer" (Mùa hè yêu dấu của chúng ta).

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Heon-sik cho biết: "Những người ở độ tuổi thiếu niên và đôi mươi thích tiếp nhận nội dung ngoài chương trình truyền hình truyền thống".

Thị trường phim truyền hình đang thu hẹp đang đẩy nhanh những xu hướng này. Các công ty sản xuất ngày càng "lựa chọn an toàn" bằng cách tuyển chọn các diễn viên đã thành danh, những người đã chứng minh được tài năng và khả năng quảng bá thay vì mạo hiểm với những người mới.

Kết quả là con đường truyền thống để các diễn viên mới nổi lên thông qua các vai diễn trong phim truyền hình đang ngày càng xa vời, và các thần tượng K-pop dấn thân vào diễn xuất có tỷ lệ thành công ở mức thấp.

"Việc liên tục tuyển chọn những diễn viên đã hoạt động trong nhiều thập kỷ đang khiến thế hệ diễn viên mới khó có thể đột phá vào ngành", Kim cho biết. "Để mở rộng cả nhóm diễn viên và lượng người xem, chúng tôi cần những bộ phim truyền hình thu hút được nhiều khán giả hơn, thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ".