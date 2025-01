Lý do không nên bảo quản hành tây trong tủ lạnh

Bảo quản hành tây đã cắt nhỏ trong tủ lạnh có thể làm thay đổi kết cấu, mùi vị, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây hại sức khỏe.

Hành đã xắt nhỏ bảo quản trong tủ lạnh sẽ gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Health.

Tủ lạnh là nơi có thể giúp thực phẩm tránh bị hư hỏng và bảo quản được lâu hơn. Mọi thứ từ rau, trái cây đến sữa đều được các bà nội trợ bảo quản trong tủ lạnh để đảm bảo an toàn và có thể ăn được trong thời gian dài. Đặc biệt, nhiều người có thói quen cắt nhỏ rau củ rồi mới bỏ vào tủ lạnh để tiện khi cần chuẩn bị bữa ăn.

Tuy nhiên, với hành tây đã cắt nhỏ, bạn không nên bỏ chúng vào tủ lạnh. Dưới đây là lý do:

Bị lẫn mùi sang thực phẩm khác

Theo Only My Health, một trong những lý do chính để tránh bảo quản hành tây cắt nhỏ trong tủ lạnh là vì chúng có mùi thơm nồng. Hành tây có mùi thơm nồng nên có thể dễ dàng lan sang các thực phẩm khác trong tủ lạnh. Điều này dẫn đến sự hòa trộn không mong muốn của hương vị và mùi, làm cho các thực phẩm khác sẽ có mùi và vị như hành tây.

Tăng độ ẩm

Hành tây cắt nhỏ chứa một lượng độ ẩm đáng kể và việc bảo quản lạnh có thể dẫn đến việc tăng giữ ẩm. Độ ẩm quá mức này có thể khiến hành tây mềm và nhão theo thời gian, làm giảm kết cấu và độ hấp dẫn của chúng. Nếu đã từng nấu một hộp hành tây xắt nhỏ để trong tủ lạnh, bạn chắc chắn biết món này không còn ngon miệng như thế nào.

Hình thành các hợp chất có hại

Hành tây cắt nhỏ có chứa enzym có thể phản ứng với nhiệt độ lạnh của tủ lạnh. Phản ứng này dẫn đến sự hình thành các hợp chất lưu huỳnh, vì hành tây có chứa lưu huỳnh, có thể tạo ra vị đắng khó chịu cho món ăn. Những hợp chất này có nhiều khả năng phát triển trong tủ lạnh hơn là ở nhiệt độ phòng.

Trong môi trường có vi khuẩn gây bệnh nên hành bị oxy hóa, hành sẽ bị ươn. Nước hành tây dính vào tay bạn khi cắt hành tây, tiếp xúc với không khí có thể khiến vi khuẩn phát triển trong hành tây.

Ăn hành tây này gây ra các vấn đề về dạ dày và thậm chí khiến bạn cảm thấy buồn nôn. Không những vậy, các dưỡng chất có trong hành tây cũng bị mất đi khi để lâu trong tủ lạnh.

Cách bảo quản hành tây được lâu:

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát với không khí lưu thông tốt để tránh độ ẩm tích tụ, gây thối rữa.

Đặt trong túi lưới, rổ thay vì đựng hành tây vào túi nylon để giữ cho không khí lưu thông, ngăn độ ẩm tích tụ. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt hành tây vào hộp carton mở để bảo quản chúng tốt hơn.

Không bảo quản cùng khoai tây vì hơi nước từ khoai tây bốc lên dễ khiến hành bị ẩm, thối nhanh hơn. Đồng thời, khoai tây cũng dễ "bắt mùi" của hành khiến món ăn có mùi vị khác lạ sau khi chế biến.