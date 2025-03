Lý do xe Trung Quốc liên tục giảm giá cả trăm triệu

Nhiều mẫu xe Trung Quốc đang được giảm cả trăm triệu đồng so với giá bán công bố ở thời điểm ra mắt.

Thị trường Việt Nam vào lúc này đang có khá nhiều thương hiệu xe Trung Quốc. Từ những cái tên có mặt từ khá lâu như MG, Haval hay Wuling, nhóm ôtô Trung Quốc dần có thêm BYD, GAC, Aion, Omoda, Jaecoo và sắp tới sẽ là Geely, Tank, Baojun, Dongfeng cùng với Zeekr.

Chật vật giảm giá cả trăm triệu

Nhiều thương hiệu tham gia nhưng không phải mẫu xe Trung Quốc nào cũng "dễ sống" ở Việt Nam.

Chẳng hạn, Haval H6 khi ra mắt khách Việt lần đầu từng có giá 1,096 tỷ đồng .

Mức giá này không quá cao so với đối thủ cùng hệ truyền động, cùng phân khúc là Honda CR-V e:HEV RS ( 1,259 tỷ đồng ) hay gần đây là Jaecoo J7 PHEV (999 triệu đồng), nhưng doanh số không quá khả quan nhiều khả năng đã khiến đại lý phải liên tục giảm giá cho Haval H6.

Haval H6 từng có giá gần 1,1 tỷ đồng ở thời điểm mới ra mắt. Ảnh: Phúc Hậu.

Từ mức giá 1,096 tỷ đồng , Haval H6 được điều chỉnh về 986 triệu đồng như hiện tại, tức đã giảm 110 triệu đồng. Tuy nhiên, khách Việt hiện có thể mua mẫu SUV cỡ C tại đại lý với giá 840 triệu đồng, tức được giảm thêm 146 triệu đồng.

Như vậy so với mức giá "chào sân" ban đầu, Haval H6 tại Việt Nam đã giảm tổng cộng 256 triệu đồng. Mức giảm giá là khá cao nhưng dường như vẫn chưa đủ để đưa Haval H6 trở thành lựa chọn ưu tiên của khách Việt.

MG4 EV ra mắt khách Việt lần đầu vào tháng 6/2024, gồm 2 phiên bản với giá lần lượt 828 triệu đồng và 948 triệu đồng. Phiên bản Lux cao cấp nhất được trang bị ghế chỉnh điện bọc da, có tính năng sưởi, gói pin 64 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 450 km sau mỗi lần sạc đầy.

Một số đại lý "xả kho" MG4 EV bằng ưu đãi gần 300 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Theo tìm hiểu, một số đại lý MG lúc này đang chào bán MG4 EV bản Lux với giá 650 triệu đồng, tương đương khuyến mại gần 300 triệu đồng. Chương trình được áp dụng với số lượng xe và tùy chọn màu sắc hạn chế, đồng thời chỉ dành cho số xe MG4 EV đời 2024.

Với GAC GS8, hãng xe Trung Quốc đang triển khai chương trình tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe trong tháng 3.

Hiện, GAC GS8 có 2 phiên bản tại Việt Nam kèm giá bán 1,269- 1,369 tỷ đồng , đồng nghĩa giá trị ưu đãi 127-140 triệu đồng đang được hãng xe Trung Quốc dành cho mẫu SUV cỡ D.

Vì sao xe Trung Quốc liên tục giảm giá?

Giai đoạn sau Tết Nguyên đán thường là lúc các hãng xe, đại lý triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn để "dọn kho" các mẫu xe đời cũ.

Ôtô Trung Quốc cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Tuy nhiên, nhóm xe của các thương hiệu đến từ quốc gia tỷ dân còn có lý do khác để tung ra loạt ưu đãi, khuyến mại trị giá cả trăm triệu đồng.

Tại Việt Nam, khách hàng phần đông vẫn còn khá e dè với ôtô Trung Quốc. Làn sóng đổ bộ của xe Trung Quốc trong quá khứ từng để lại không ít định kiến, hoài nghi cho khách Việt về chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi hay khả năng gắn bó lâu dài.

BAIC Beijing X7 từng nhận về không ít sự chú ý tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Chẳng hạn, các thương hiệu BAIC Beijing hay Zotye từng có thời gian tạo được "cơn sốt" trên thị trường xe Việt nhưng dần mất hút. Hãng xe Dongfeng ra mắt khách Việt lần đầu vào năm 2017, rời đi sau đó không lâu và cũng đang phải chật vật tìm đường trở lại Việt Nam.

Vào lúc này, MG có thể xem là hãng xe Trung Quốc có được ít nhiều thành công tại Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình của MG ở Việt Nam cũng phải trải qua không ít "gian truân", khi giá xe có nhiều biến động, còn danh mục sản phẩm cũng thay đổi liên tục trước khi trở nên khá hoàn thiện như hiện tại.

Khi trào lưu điện hóa bắt đầu, ôtô Trung Quốc tại Việt Nam cũng được bổ sung các thương hiệu xe thuần điện như BYD, GAC Aion và Wuling.

Nhiều hãng xe điện Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam trong thời gian gần đây. Ảnh: Phúc Hậu.

Chưa bàn đến tương quan chất lượng hay giá bán, nhóm xe điện Trung Quốc khi vào Việt Nam đã ngay lập tức phải đối diện sự cạnh tranh không nhỏ từ VinFast - hãng xe điện nội địa với nền tảng là mạng lưới trạm sạc công cộng rộng lớn.

Dù được hỗ trợ từ chính sách miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ, ôtô điện Trung Quốc dường như vẫn khó làm nên chuyện tại Việt Nam, ít nhất theo những gì đã diễn ra trong năm vừa rồi.

Có thể thấy khó khăn của nhóm xe Trung Quốc là lớn hơn so với những thương hiệu Việt Nam, Nhật Bản hay Hàn Quốc, khiến giá xe Trung Quốc sẽ cần giảm mạnh hơn các đối thủ để duy trì sức cạnh tranh, trong bối cảnh thị trường đầu năm đang có những cuộc đua giảm giá để đẩy hàng cũ và chờ đợi lô hàng mới cũng như sản phẩm mới.

Ôtô Trung Quốc đang thiếu gì tại Việt Nam?

Rào cản tâm lý khách hàng hay những hạn chế về hạ tầng trạm sạc khiến cho ôtô Trung Quốc không dễ bán tại Việt Nam.

Tuy nhiên, màn ra mắt khá thành công của Lynk & Co 06 ở tầm giá 729 triệu đồng, hay danh hiệu "ôtô Trung Quốc bán chạy nhất Việt Nam" được gán cho New MG5, vốn có giá chỉ 399 triệu đồng, đã chỉ ra rằng khách Việt vẫn dành những sự quan tâm nhất định cho sản phẩm đến từ ngành công nghiệp ôtô xứ tỷ dân.

New MG5 được cho là ôtô Trung Quốc bán chạy nhất tại Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Chẳng hạn, New MG5 thành công nhờ giá bán quá rẻ, chỉ ngang ngửa xe gầm thấp cỡ A cho một mẫu sedan cỡ C. Đây được cho là lý do chủ yếu thuyết phục khách Việt chấp nhận xuống tiền, bất chấp nguồn gốc xe, giá trị thương hiệu hay những trang bị mà New MG5 sở hữu.

Gần đây, Omoda C5 hay Jaecoo J7 ra mắt cũng được đánh giá là mẫu xe sở hữu giá bán khá "vừa miệng" khi xem xét đến ngoại hình, trang bị sở hữu. Các mẫu SUV của tập đoàn Chery đạt được ấn tượng tốt ban đầu một phần do sự thận trọng của nhà phân phối khi đã tiến hành thăm dò khá lâu trước khi công bố giá chính thức.

Hay như Geely cũng đã chọn phương án mang về Việt Nam dòng xe Coolray đời cũ để có được giá bán rẻ hơn, tăng khả năng cạnh tranh ở giai đoạn đầu.

Ôtô Trung Quốc đang thận trọng hơn khi ra mắt khách Việt. Ảnh: Vĩnh Phúc, Phúc Hậu.

Nhìn chung, ôtô Trung Quốc tại Việt Nam sẽ cần có được một giá bán đủ hấp dẫn với khách Việt vào lúc này.

Không cần phải quá rẻ như trường hợp của New MG5, nhưng ôtô Trung Quốc sẽ vừa phải có được giá bán thấp hơn ít nhiều so với các đối thủ, vừa phải sở hữu ngoại hình hấp dẫn đi kèm những trang bị và tính năng hiện đại.

Bởi lẽ ở thời điểm này, ôtô Trung Quốc dường như vẫn chưa đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với xe Hàn, Mỹ, Nhật và cả Việt Nam, nếu chỉ dựa vào giá trị thương hiệu hay chất lượng sản phẩm.