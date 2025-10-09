Lý Hải - Minh Hà tạo dấu ấn khi bất ngờ lấn sân thời trang

Từ âm nhạc, điện ảnh đến đời sống gia đình, Lý Hải - Minh Hà nhiều năm qua luôn giữ vững hình ảnh chỉn chu, đa năng.

Mới đây, cặp đôi tiếp tục khiến công chúng ngạc nhiên khi chính thức trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Yody - thương hiệu Việt duy nhất 2 năm liên tiếp góp mặt trong top 10 thương hiệu thời trang hàng đầu Đông Nam Á (theo Brand Index 2025 - Pureprofile for Campaign Asia-Pacific).

Việc một gia đình nghệ sĩ gắn liền với điện ảnh, ca hát nay xuất hiện trong vai trò đại sứ thời trang không chỉ gây chú ý bởi sự mới mẻ, mà còn bởi tính đồng điệu - khi một thương hiệu nội địa khẳng định vị thế khu vực bắt tay cùng một gia đình nghệ sĩ toàn năng. Đây được đánh giá là màn kết hợp hứa hẹn nhiều dấu ấn.

Từ ca sĩ, đạo diễn nghìn tỷ đến biểu tượng gia đình

Trước khi bước vào lĩnh vực phim ảnh, Lý Hải là giọng ca quen thuộc với thế hệ 8x, 9x cùng loạt album Trọn đời bên em. Anh sau đó rẽ hướng sang điện ảnh và trở thành một trong những đạo diễn ăn khách nhất Việt Nam. Thương hiệu phim Lật mặt tính đến nay đã ra mắt 8 phần, thu hút hơn 22 triệu lượt khán giả với tổng doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng . Riêng Lật mặt 7: Một điều ước (2024) đạt 482 tỷ đồng , trở thành phim Việt doanh thu cao thứ hai lịch sử phòng vé Việt Nam thời điểm đó. Mới đây, Lật mặt 8: Vòng tay nắng cũng nhanh chóng cán mốc 200 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu, tiếp tục khẳng định sức hút của “đạo diễn nghìn tỷ” Lý Hải.

Điểm đặc biệt trong các tác phẩm của anh không nằm ở phô trương kỹ xảo mà ở cách kể chuyện giản dị, gợi đồng cảm từ những đề tài gần gũi về tình thân, nghị lực sống.

Đạo diễn Lý Hải và series phim Lật mặt trở thành thương hiệu phim triệu USD của màn ảnh Việt.

Song hành cùng chồng, Minh Hà chọn làm hậu phương bền bỉ, vừa chăm sóc gia đình vừa đồng hành trong sự nghiệp. Họ được công chúng nhắc đến không chỉ ở thành công nghề nghiệp mà còn ở hình mẫu gia đình gắn kết, với cách nuôi dạy con cân bằng, không đặt nặng hào quang.

Gia đình Lý Hải - Minh Hà là hình mẫu của nhiều gia đình.

Lấn sân thời trang cùng thương hiệu top 10 Đông Nam Á

Trong lần hợp tác mới, Yody công bố gia đình Lý Hải - Minh Hà trở thành đại sứ thương hiệu, đồng hành cùng BST Thu Đông 2025 mang tên Dòng chảy kết nối. CEO Nguyễn Việt Hòa chia sẻ: “Gia đình Lý Hải - Minh Hà đại diện cho tinh thần mà Yody theo đuổi - giản dị nhưng hiện đại, thành công nhưng gần gũi. Đây cũng là thông điệp mà bộ sưu tập mới muốn lan tỏa”.

Ở chiều ngược lại, Minh Hà cho biết bản thân yêu thích các thương hiệu Việt: “Yody có đầy đủ sản phẩm cho cả gia đình, nên mỗi thành viên đều tìm thấy lựa chọn phù hợp. Điều này đúng với tinh thần gắn kết mà gia đình chúng tôi đề cao”.

BST Dòng chảy kết nối ra mắt hơn 700 thiết kế mới, trải dài nhiều dòng sản phẩm từ quần jeans đa năng, áo gió linh hoạt, áo phao thế hệ mới đến các mẫu áo len, áo thun cho cả nam, nữ và trẻ em. Các sản phẩm tập trung vào tính ứng dụng, thoải mái và công nghệ chất liệu hiện đại.

Hiện Yody có hơn 270 cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời phát triển mạnh mảng thương mại điện tử với lượng khách hàng trực tuyến đông đảo. Mỗi năm, thương hiệu cho ra mắt hàng nghìn sản phẩm mới, đa dạng từ trang phục công sở, dạo phố đến thời trang gia đình.

Lý Hải - Minh Hà cùng các con trong BST Thu Đông 2025 của thương hiệu Yody.

Với dấu ấn thành công ở nhiều lĩnh vực - âm nhạc, điện ảnh và giờ đây là thời trang, gia đình Lý Hải - Minh Hà tiếp tục chứng minh sự đa tài, toàn năng. Việc trở thành đại sứ của một thương hiệu thời trang đạt top 10 Đông Nam Á càng củng cố hình ảnh cặp đôi nghệ sĩ biết cách làm mới mình và lan tỏa giá trị tích cực.

Hình ảnh gia đình hạnh phúc, gắn kết của Lý Hải - Minh Hà đồng điệu với tinh thần Dòng chảy kết nối trong bộ sưu tập lần này của Yody. Không chỉ là câu chuyện thương hiệu, đây còn là sự cộng hưởng giữa một gia đình biểu tượng và một thương hiệu Việt đang trên hành trình khẳng định vị thế quốc tế.