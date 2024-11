Lynk & Co 06 - lựa chọn yêu thích của gia đình trẻ

Minh Thùy và chồng quyết định chọn mua Lynk & Co 06 sau nhiều lần cân nhắc về chiếc ôtô đầu tiên của gia đình.

Tôi là Minh Thùy - nhân viên văn phòng, đang làm việc tại TP.HCM. Sau khi lập gia đình và có em bé 8 tháng tuổi, tôi bắt đầu nghĩ đến việc sở hữu chiếc ôtô đầu tiên trong đời. Ngoài việc di chuyển hàng ngày, tôi thường xuyên chạy xe về quê vào cuối tuần, cũng muốn lên kế hoạch cho hành trình khám phá trong tương lai.

Sau nhiều đắn đo, thậm chí đối mặt sự ngăn cản lẫn động viên của người thân, gia đình tôi quyết định chọn Lynk & Co 06.

Gian nan hành trình chọn xe

Với ngân sách hơn 700 triệu đồng, ngay từ đầu chúng tôi đã muốn mua xe gầm cao cỡ B với 5 chỗ ngồi. Dòng xe này phù hợp nhu cầu di chuyển của 2 người lớn, 1 em bé và đôi lúc có thêm ông bà nội, ngoại.

Dù nhiều bạn bè khuyên nên mua xe đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí ban đầu cũng như tập quen với việc sử dụng ôtô, tôi vẫn không mấy tin tưởng vào “xe lướt”, vì chưa có kinh nghiệm kiểm tra.

Vợ chồng chị Minh Thùy bên “xế cưng”.

Sau nhiều xem xét và nghiên cứu, lái thử nhiều mẫu xe trong nhóm gầm cao hạng B của nhiều thương hiệu, xuất xứ, tôi có hai lựa chọn gồm mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản và Lynk & Co 06 của Trung Quốc.

Bố mẹ chồng tôi có phần dễ tính khi không đặt nặng vấn đề xuất xứ hay thương hiệu, nhưng nhà ngoại lại rất kỹ tính, khá lo lắng khi tôi chọn Lynk & Co 06. Những lo ngại về chất lượng xe, dịch vụ hậu mãi hay giá trị bán lại được bàn đến trong nhiều cuộc nói chuyện và bố mẹ vẫn khuyên tôi chọn xe thương hiệu Nhật Bản.

Để thuyết phục một trong những “nhà đầu tư”, bạn sale của Lynk & Co không ngại đưa chiếc xe lái thử về tận nhà tôi - nơi cách TP.HCM gần 200 km, để bố mẹ có dịp trải nghiệm. Tôi nghĩ bản thân chiếc Lynk & Co 06 đã tự thuyết phục được phụ huynh, mà không cần quá nhiều lời giới thiệu của hai vợ chồng.

Chị Minh Thùy đánh giá cao Lynk & Co 06 vì mức giá hợp lý, mang lại nhiều giá trị.

Cá nhân tôi cũng không băn khoăn nhiều về vấn đề xuất xứ. Thứ tôi cần là phương tiện có mức giá hợp lý, mang lại nhiều giá trị nhất. Là chiếc xe đầu tiên, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm và khá đau đầu trong việc lựa chọn mẫu xe, nhất là các sản phẩm tương đồng về thiết kế hay tính năng sử dụng trong tầm giá.

Trái ngược với tôi, chồng là người bị Lynk & Co 06 thuyết phục đầu tiên, cũng truyền cảm hứng cho cả gia đình về việc sở hữu dòng xe này.

“Anh thích mẫu xe khác một chút so với những dòng xe quen thuộc, chạy quá nhiều trên đường phố. Anh cũng thích mẫu xe mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị, để có thêm động lực lái xe mỗi khi ra đường”, chồng tôi tâm sự.

Cuối cùng chúng tôi lựa chọn Lynk & Co 06. Đây là quyết định tốn không ít công sức, bởi nếu chọn mẫu xe phổ biến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc, có lẽ mọi việc đã dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn rất hài lòng với lựa chọn của mình.

Gia đình trẻ hài lòng khi chọn xe Lynk & Co 06.

Hài hòa cho gia đình

Sau gần 2 tháng đặt cọc, chúng tôi chính thức sở hữu chiếc Lynk & Co 06 cho riêng mình. Phụ kiện đầu tiên tôi gắn lên xe là ghế trẻ em đặt tại hàng ghế sau - đủ để cả gia đình bắt đầu vi vu trên mọi hành trình.

Về thiết kế, cá nhân tôi không thấy Lynk & Co 06 đẹp xuất sắc, nếu so với những mẫu xe trong tầm giá đã lái thử. Tuy nhiên, chồng tôi lại thích chiếc xe này. Như đã nói, Lynk & Co 06 đáp ứng nhu cầu về tính “độc lạ” khi lăn bánh trên đường phố hay nằm trong bãi đỗ xe, bởi dòng xe này chưa thật sự phổ biến tại Việt Nam. Điểm mà tôi đánh giá cao trên Lynk & Co 06 là sự hài hòa, với chi tiết thể thao, mạnh mẽ nhưng không quá nổi bật, vẫn dễ nhìn và thân thiện.

Hệ thống đèn chiếu sáng full LED đẹp mắt với nhiều công nghệ như điều khiển chủ động hay tự động bật tắt, phù hợp điều kiện di chuyển trong thành phố. Lần đầu chúng tôi chạy xe về quê trong đêm tối, ánh sáng từ đèn tạo cảm giác hơi tối nên phải tập trung điều khiển. Sau khi quen với cường độ ánh sáng này, tôi cảm thấy đèn xe vừa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng và chưa có ý định nâng cấp hệ thống đèn.

Bên cạnh đó, Lynk & Co 06 sở hữu khá nhiều trang bị công nghệ, trong số những mẫu xe cùng tầm giá mà tôi tham khảo. Gói hỗ trợ người lái ADAS đầy đủ tính năng như ga tự động thích ứng, tự bám theo phương tiện phía trước, phanh khẩn cấp tự động, tự động giữ làn… là tính năng nổi bật. Camera toàn cảnh 540 độ là thiết bị tôi thường xuyên sử dụng, rất tiện khi di chuyển trong thành phố đông đúc.

Hàng loạt trang bị bên trong xe như vô lăng dáng thể thao, hàng ghế trước thể thao, hệ thống điều hòa và giải trí, cửa sổ trời toàn cảnh… khiến tôi thêm hài lòng khi sử dụng xe hàng ngày. Chồng tôi đặc biệt thích ghế lái bởi cảm giác chắc chắn và vừa vặn, thoải mái khi điều khiển.

Không gian nội thất của Lynk & Co 06 không quá rộng rãi nhưng vừa đủ cho gia đình. Kích thước của chiếc xe vừa vặn, thuận tiện sử dụng trong thành phố. Tôi thích cốp xe rộng rãi, đủ cho gia đình chất nhiều đồ đạc để vi vu 2-3 ngày.

Chị Minh Thùy hài lòng khi sử dụng xe hàng ngày.

Chồng tôi là người cầm lái chiếc Lynk & Co 06 nhiều nhất trong gia đình. “Lái sướng” là điều anh thường nhắc đi nhắc lại. Khối động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5 L cùng hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt, sản sinh công suất tối đa 178 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 290 Nm giúp xe tăng tốc mạnh mẽ.

Sử dụng trong thành phố cũng như đi đường dài, xe “thừa” sức mạnh và có thể tăng tốc, vượt lên bất cứ lúc nào. Linh hoạt và gọn gàng cũng là ưu điểm của Lynk & Co 06, nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố cơ khí và điện tử.

Tôi cũng quan tâm đến sự thoải mái khi ngồi ở ghế phụ và ghế sau. Nhìn chung, Lynk & Co 06 không gây cảm giác khó chịu khi di chuyển hàng ngày hoặc đi xa. Chiếc xe tăng giảm tốc mượt mà và không bị giật cục khi thay đổi tốc độ đột ngột, cũng có thể do tôi đã quen cách lái của chồng. Hệ thống giảm xóc có cứng nhưng không khiến tôi mệt mỏi khi đi đường.

Lynk & Co 06 là lựa chọn yêu thích của những gia đình trẻ như chị Minh Thùy.

Nhìn chung trong thời gian sử dụng xe, chúng tôi chưa gặp vấn đề lớn nào. Tôi cũng khá yên tâm với chế độ bảo hành 6 năm - đủ dài để cả nhà có thể tự tin sử dụng cho đến khi có nhu cầu và điều kiện đổi chiếc xe mới.