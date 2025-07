Lynk & Co 06 thêm bản giá rẻ - lược bỏ ADAS, giá 679 triệu đồng

Thương hiệu Lynk & Co vừa ra mắt phiên bản Core Plus của mẫu SUV cỡ B Lynk & Co 06 tại Việt Nam kèm giá 679 triệu đồng. Đây là phiên bản được tối ưu hóa cấu hình từ Lynk & Co 06 Hyper Pro đã bán tại Việt Nam, vốn có giá 729 triệu đồng.