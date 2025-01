Màn 'lột xác' khó tin của ngôi sao YouTube

Hình ảnh trước và sau khi giảm cân, tập luyện của ngôi sao YouTube David Dobrik khiến dân mạng kinh ngạc.

Hình ảnh trước và sau khi luyện tập, thay đổi chế độ ăn của David Dobrik.

David Dobrik đang đi đầu trong việc đặt ra mục tiêu thể hình cho năm 2025. Ngôi sao YouTube đã khoe thành quả của mình trong bài đăng trên Instagram hôm 7/1, kèm theo những bức ảnh trước và sau hành trình tập luyện của anh cùng chú thích "new year, new me".

"Tôi vô cùng biết ơn những người xung quanh đã thúc đẩy tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình trong năm nay", anh viết.

Dobrik cũng đã ghi lại quá trình tập luyện của mình trong một video được phát hành hôm 7/1, cho thấy người bạn thân nhất của anh - người sáng tạo nội dung và huấn luyện viên cá nhân Ilya Fedorovich - đã cố gắng giúp Dobrik tập thể dục hai lần trước đó.

Lần thứ ba này có vẻ đã thành công khi Dobrik đồng ý trả tiền để Fedorovich được đi du lịch vòng quanh thế giới cùng anh và chiêm ngưỡng những kỳ quan thế giới.

David Dobrik thay đổi chế độ ăn uống và luyện tập để đạt được mục tiêu hình thể vào đầu năm 2025.

Dobrik bắt đầu quá trình tập luyện, thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh hơn sau chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới, sau đó người sáng tạo nội dung đã tiết lộ cơ thể mới với bạn bè, bao gồm Josh Peck và Olivia Jade. Anh còn tặng các nhân viên tại nhà hàng pizza Doughbrik's của mình những chiếc xe điện Tesla như lời cảm ơn vì đã điều hành cơ sở kinh doanh trong thời gian mình đi vắng.

Cuối vlog, Dobrik tiết lộ rằng anh đã cược với MrBeast rằng mình chắc chắn sẽ trở nên cơ bắp hơn. Nếu thua cược, anh sẽ phải mua 20.000 thanh chocolate của "vua YouTube". Nếu thắng, MrBeast sẽ phải mua cho Fedorovich một chiếc ôtô. Sau đó, người sáng tạo nội dung tiết lộ đã nhận được một chiếc xe thể thao màu xanh có logo thương hiệu thanh kẹo của MrBeast.

Trên Instagram, Dobrik cảm ơn Fedorovich đã giúp anh đạt được mục tiêu. "Tôi cảm ơn tất cả bạn bè và đặc biệt là Ilya, người đã thực sự thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi yêu anh bạn. Tôi không còn muốn ăn bánh pudding nữa", anh viết.