Mánh khóe của nhân viên ngân hàng rút 855 triệu từ 26 thẻ tín dụng

Do cần tiền để đầu tư chứng khoán sàn Forex, Đoàn Minh Hạnh (Gia Lai) lấy 26 thẻ tín dụng của khách hàng mở tại HDBank Kon Tum, để 4 lần rút tổng cộng số tiền 855 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Minh Hạnh (SN 1990, 34 Chế Lan Viên, phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum) về tội "tham ô tài sản".

Theo cáo trạng, Đoàn Minh Hạnh từng là Trưởng bộ phận tín dụng, cán bộ đầu mối quản lý, cất giữ thẻ tín dụng của khách hàng tại Phòng giao dịch ngân hàng HDBank huyện Đăk Hà. Hàng ngày, Hạnh theo dõi việc giao, nhận thẻ từ trung tâm thẻ về phòng giao dịch rồi quản lý, phân phối cho nhân viên giao thẻ tín dụng cho khách hàng.

Khi khách hàng đến vay tiền của ngân hàng HDBank, mọi người phải mở tài khoản thẻ tín dụng cá nhân. Trường hợp những khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm, nhân viên ngân hàng sẽ tư vấn và mở tài khoản thẻ tín dụng nếu khách hàng đồng ý.

Sau khi mở thẻ tín dụng, những khách hàng có nhu cầu sử dụng, Hạnh giao lại nhân viên để bàn giao thẻ cho khách hàng. Đối với những thẻ tín dụng mà khách không có nhu cầu sử dụng, đã được ngân hàng HDBank kích hoạt, thì Hạnh quản lý, cất giữ tại ngân hàng.

Bị cáo Đoàn Minh Hạnh tại phiên tòa. Ảnh: V.T.

Biết rõ những thẻ này (khách không đến nhận) có thể sử dụng mà không cần mật khẩu, cũng không có nhân viên ngân hàng theo dõi nên trong khoảng thời gian ngày 25/5-29/5/2023, Hạnh đã 4 lần tự ý lấy 26 thẻ tín dụng của khách hàng đến tiệm vàng Kim Liên tại 166 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) để rút tổng cộng 855 triệu đồng. Trong đó, trả tiền phí quẹt thẻ hơn 21 triệu đồng, Hạnh thực nhận và chiếm đoạt số tiền gần 834 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt trái phép này, Hạnh đã sử dụng vào đầu tư chứng khoán sàn Forex và thua lỗ.

Sau khi bị một chủ thẻ phát hiện và phản ánh, theo chỉ đạo của giám đốc ngân hàng, Hạnh đến Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Kon Tum để trình báo sự việc, nhờ cơ quan công an hỗ trợ tìm ra người đã rút tiền trong các thẻ tín dụng. Sau đó, biết không thể che giấu hành vi phạm tội của mình, Hạnh đã gặp lãnh đạo ngân hàng để thú nhận và đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan chức năng nhận định bị can Đoàn Minh Hạnh là người có năng lực trách nhiệm hình sự, vì động cơ vụ lợi cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần rút tiền, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị can Đoàn Minh Hạnh đã phạm vào tội “tham ô tài sản”.

Sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ, đối chiếu với các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Minh Hạnh 10 năm tù về tội “tham ô tài sản”.