Mạo danh người thân để lừa chiếm ôtô tại tiệm rửa xe

Rình rập trước cửa tiệm rửa xe để quan sát những người đến gửi ôtô cho nhân viên của tiệm dọn rửa xong, nam thanh niên bước vào tự mạo nhận là người thân của chủ ôtô, tung chiêu lừa đảo chiếm đoạt xe.

Chiều 17/7, Công an xã Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Võ Hào (SN 1994, trú ở tổ dân phố Phú Lộc Đông 3, xã Diên Khánh) để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 15/7, bà Đ.P.Q.C (SN 1981, trú ở thôn Phú Vinh, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), điều khiển ôtô du lịch 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu Hyundai Creta, mang BKS 79A-425… đến một tiệm rửa xe ở tổ dân phố Phú Lộc Đông 3, xã Diên Khánh (Khánh Hòa).

Ngô Võ Hào tại Công an xã Diên Khánh sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CAKH.

Sau khi giao xe cho nhân viên dọn rửa, bà C nhờ người thân chở về nhà. Tuy nhiên, hơn 1 giờ sau quay trở lại tiệm để nhận xe, thì bà C được người quản lý tiệm rửa xe cho biết, đã có một nam thanh niên đến tiệm tự giới thiệu là người thân của bà C, thanh toán tiền rửa xe rồi điều khiển chiếc ôtô nêu trên đi đâu không rõ.

Những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy khi đến tiệm rửa xe để tung chiêu lừa đảo chiếm đoạt chiếc ôtô, nam thanh niên mặc áo dài tay màu xám sẫm, quần đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang màu trắng.

Ngô Võ Hào đi vào tiệm rửa xe mạo nhận người thân của bà C để tung chiêu lừa đảo chiếm đoạt xe. Ảnh: Cắt từ camera.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Diên Khánh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng đối tượng. Hơn 2 giờ sau đó đã phát hiện, bắt giữ Ngô Võ Hào, khi đối tượng này chuẩn bị rời nhà để điều khiển xe đi nơi khác tìm mối tiêu thụ.

Công an xã Diên Khánh kiểm tra, thu giữ khóa xe tại nơi ở của Ngô Võ Hào. Ảnh: CAKH.

Qua đấu tranh, Hào thừa nhận đã rình rập trước cửa tiệm rửa xe để quan sát những người đến gửi xe cho nhân viên của tiệm dọn rửa. Khi nhìn thấy ôtô của bà C vừa rửa xong, Hào thản nhiên bước vào mạo nhận người thân của bà C để nhận xe chạy về cất giấu trong vườn dừa cạnh nhà.

Chiếc xe do Ngô Võ Hào cất giấu trong vườn dừa đã được Công an xã Diên Khánh truy thu. Ảnh: CAKH.

Sau khi bắt giữ Hào, Công an xã Diên Khánh tiến hành test nhanh đối tượng này cho kết quả dương tính với ma túy. Cũng vì nghiện ma túy và cần tiền để ăn chơi, nên Hào liều lĩnh tung chiêu lừa đảo chiếm đoạt xe của bà C, nhưng đã sa lưới pháp luật.