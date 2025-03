Mark Zuckerberg bị chỉ trích vì 'giật spotlight' của vợ

Việc Mark Zuckerberg diện jumpsuit bó sát để trình diễn trong sinh nhật vợ bị nhiều người chỉ trích là cố tình "chơi trội", làm lu mờ nhân vật chính.

Hôm 1/3, tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg đã khuấy động mạng xã hội toàn cầu với màn trình diễn tại sinh nhật của vợ ông, Priscilla Chan.

Trong bữa tiệc sinh nhật, CEO Meta xuất hiện trên sân khấu với bộ vest đen lịch lãm. Tuy nhiên, hai trợ lý bất ngờ xé bỏ lớp tuxedo bên ngoài, để lộ bộ jumpsuit bó sát lấp lánh.

Zuckerberg sau đó nhảy lên đàn piano và khuấy động đám đông khi tái hiện màn trình diễn Beautiful Things của Benson Boone tại Grammy.

"Vợ mình chỉ tròn 40 tuổi một lần trong đời! Cảm ơn @bensonboone vì bộ jumpsuit và ca khúc mới", vị tỷ phú viết trên Instagram.

Ông chủ Meta thành tâm điểm khi diện jumpsuit, trình diễn tại sinh nhật của vợ.

Màn thể hiện của Zuckerberg nhận về sự tán dương từ số đông khách mời tham dự, Chan dường như cũng thích thú với món quà bí mật từ chồng.

Tuy nhiên, khi tin tức về bộ trang phục và điệu nhảy của tỷ phú Meta chiếm sóng mạng xã hội và các trang báo chí, nhiều ý kiến phản đối cho rằng ông đang làm lu mờ nhân vật chính của bữa tiệc và không thực sự quan tâm đến cảm nhận của vợ mình.

"Một bữa tiệc của vợ và anh ấy biến nó thành đêm trình diễn của mình", một người viết.

"Tại sao anh ấy lại biến mình thành ngôi sao của bữa tiệc vậy? Hãy hành xử như một quý ông. Cô ấy có thực sự muốn những điều này không, hay chính anh muốn?", một người khác bày tỏ.

Hàng trăm bình luận khác cùng đặt thắc mắc rằng màn "chơi trội" của Zuckerberg có phải một trong những nỗ lực kỳ lạ của ông trong "giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên" hay không.

Trong những tháng gần đây, CEO Meta - người từng nổi tiếng với phong cách thời trang tối giản, luôn diện chiếc áo phông cùng màu mỗi khi dự sự kiện - đã trở thành tiêu điểm khi làm mới tủ đồ với nhiều phụ kiện nổi trội.

Những trang phục thiết kế cực đắt tiền, bao gồm áo sơ mi quá khổ, đồ trang sức và áo khoác lông cừu, đã thay thế những chiếc áo hoodie đơn điệu mà ông vẫn thường mặc.

Dân mạng cũng để ý thấy Zuckerberg đã đổi từ kiểu tóc ngắn đơn giản sang mái tóc dài và xoăn hơn, được tạo kiểu thoải mái hơn trước.

Đầu tháng này, Zuckerberg gây sốt vì đăng bức ảnh ông diện chiếc áo hoodie Kim Kardashian. Chiếc áo màu đen có in dòng chữ trắng nổi bật: "Kim is my lawyer" (tạm dịch: Kim là luật sư của tôi).

"Chiếc áo hoodie duy nhất hợp với tôi", tỷ phú 40 tuổi viết, đồng thời gắn thẻ tên mẹ của Kim, bà Kris Jenner.

Chiếc áo in tên Kim đã làm dấy lên tin đồn rạn nứt giữa ông chủ Facebook và vợ, nhiều người nói rằng ông đang "hành động trẻ con". Nhưng video mừng sinh nhật vợ của Zuckerberg đã đập tan những đồn đoán không hay.

Zuckerberg liên tục bày tỏ tình yêu với vợ. Ảnh: @zuck.

Trong bài đăng cách đây ít ngày, ông còn gọi Chan là "người quan trọng nhất cuộc đời".

"Kỷ niệm với người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Em là một người bạn đời, người mẹ và người bạn tuyệt vời, và anh rất biết ơn khi được chia sẻ cuộc sống này với em @priscillachan", Zuckerberg viết.

Zuckerberg và Chan gặp nhau tại Đại học Harvard vào năm 2003, kết hôn vào năm 2012 và có ba con gái: Maxima (9 tuổi), August (7 tuổi) và Aurelia (2 tuổi).

Tháng 8 năm ngoái, Zuckerberg gây sốt khi đặt làm một bức tượng khổng lồ về vợ mình và đặt nó trong vườn. Bức tượng Priscilla Chan có màu xanh lá cây và dáng vẻ như đang sải bước, với chiếc áo choàng bạc lớn tung bay phía sau.

Tạp chí People đã viết rằng Zuckerberg là "the ultimate wife guy!" (tạm dịch: Chàng 'wife guy' tuyệt nhất). Trên mạng xã hội, "wife guy" là cụm từ để miêu tả một người đàn ông nổi tiếng nhờ những nội dung đăng về vợ mình. Thuật ngữ này được áp dụng rộng rãi hơn cho những người đàn ông dùng vợ mình để nâng cao địa vị xã hội hoặc tư cách của họ trước công chúng.