Mất hơn 400 triệu đồng vì răm rắp làm theo kẻ giả danh công an

Ngày 31/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết tiếp nhận đơn trình báo của người đàn ông trên địa bàn về việc bị mất hơn 400 triệu đồng khi cài đặt phần mềm dịch vụ công "giả mạo".

Cụ thể, vào ngày 20/10, ông N. (SN 1972, ở Cầu Giấy) có nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an quận Tây Hồ, yêu cầu ông xác nhận hộ khẩu điện tử cho con gái.

Đối tượng đã hướng dẫn ông N. cài đặt phần mềm dịch vụ công "giả mạo" để đồng bộ dữ liệu dân cư cho con. Sau khi ông N. cài đặt, đối tượng yêu cầu ông quét mã QR ngân hàng và căn cước công dân trên điện thoại.

Tiếp đó, ông N. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 400 triệu đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo.

​​​​Từ vụ việc nêu trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm. Đây không phải thủ đoạn mới, nhưng vẫn còn nhiều người dân ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí, mất cảnh giác nên "sập bẫy".

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến.

Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, người dân có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản ngân hàng, chuyển hết tiền của bị hại.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

