Mất tiền tỷ vì được thông gia 'chắp mối' giúp làm sổ đỏ

Cho rằng thông gia nhiều mối quan hệ xã hội, có thể giúp mình, nên ông Đào Huy B. đã nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song lại bị lừa mất tiền tỷ.

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đoàn Viết Lương (SN 1962, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, khoảng tháng 1/2021, ông Đào Huy B. (SN 1955, ở Hà Nội) có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 2 thửa đất của gia đình mình ở Hà Nội.

Do biết ông Lê Đình H. (SN 1957, là thông gia với ông B.) có nhiều mối quan hệ xã hội, nên ông B. nhờ ông thông gia giúp làm sổ đỏ. Sau đó, ông H. nói chuyện với bị cáo Đoàn Viết Lương (hàng xóm của ông H.) về việc này.

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Lương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông B. Lương đã đưa ra thông tin gian dối với ông H. rằng mình có nhiều mối quan hệ ở Văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT (cũ), nên có thể làm được sổ đỏ giúp ông B., đồng thời yêu cầu ông H. đưa hồ sơ 2 thửa đất trên cho Lương.

Ảnh: Minh họa.

Khoảng tháng 2/2021, ông H. nói lại với ông B. rằng đã nhờ được người làm sổ đỏ và bảo ông B. chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất trên theo yêu cầu của Lương.

Sau khi nhận được hồ sơ của ông B., ông H. đưa lại hồ sơ đất cho Lương. Hồ sơ gồm Giấy chuyển nhượng nhà đất, biên bản giao đất, CCCD, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân… Khi đó, Lương tự viết tay giấy "Biên nhận cầm hồ sơ đất" và đưa ông H. giữ.

Sau đó, Lương nhiều lần đưa thông tin gian dối với ông H. rằng Lương đã trao đổi và nộp hồ sơ đất của ông B. đến Văn phòng đăng ký đất đai Sở TN&MT Hà Nội (cũ) để xin cấp sổ đỏ. Sở yêu cầu nộp tiền chi phí làm hồ sơ và nộp một phần thuế đất ở, chi phí chỉ giới hành lang đường đỏ, tiền phát sinh thuế sử dụng đất tăng theo Nghị định mới ban hành…

Tin tưởng Lương, từ ngày 5/3/2021 đến 25/2/2023, ông B. đã nhiều lần chuyển cho Lương tổng số hơn 1,4 tỷ đồng để giải quyết công việc. Sau khi nhận tiền, bị can không liên hệ đơn vị nào để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông B. mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Tháng 11/2024, do chưa thấy làm được sổ đỏ, ông B. yêu cầu được nhận lại hồ sơ đất và tiền, nhưng bị can Lương không trả lại. Do đó, ngày 10/1/2025 ông B. gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (cũ), Hà Nội đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra, Đoàn Viết Lương khai bản thân làm công việc tự do, không có chức năng, nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông B.

Kết quả xác minh tại Phòng Tài nguyên và môi trường UBND quận Hà Đông (cũ) cho thấy, từ tháng 1/2021 đến nay, không tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất của ông Đào Huy B.

Cáo buộc cho rằng, ông Lê Đình H. nhận tiền và hồ sơ của ông B., sau đó giao cho Đoàn Viết Lương và nhờ bị can làm sổ đỏ cho nhà ông B. Ông H. không biết Lương đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền và không hưởng lợi gì nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.