Mẹ Ariana Grande đòi rải tro cốt tại Disney World

Ariana Grande tiết lộ mẹ mình có mong muốn rải tro cốt tại Lâu đài Lọ Lem thuộc công viên Disney World sau khi qua đời.

Công viên Disney World thành địa điểm rải tro cốt của nhiều người dân tại Mỹ. Ảnh: Walt Disney World.

Trong tập podcast Las Culturistas, Ariana Grande chia sẻ rằng mẹ cô, Joan, nhiều lần nói về mong ước được rải tro cốt tại công viên giải trí Disney World ở Florida (Mỹ) sau khi bà qua đời.

"Nhắc đến công viên Disney ở Florida phải kể đến Lâu đài Lọ Lem, nơi mà mẹ tôi thường xuyên nói muốn rắc tro cốt của mình ở đó", Ariana Grande nói.

Nữ ca sĩ còn đùa rằng nếu cô thực hiện ý nguyện của mẹ, điều này sẽ gây ra những hậu quả "kỳ cục". Các diễn viên tại đây có thể bị dính tro cốt lên đầu khi đang làm việc.

Nguyện vọng của mẹ Ariana có vẻ lạ lùng, song lại khá phổ biến tại Mỹ. Trên thực tế, không ít người dân tìm cách rải tro cốt của người thân tại các công viên giải trí với nhiều mục đích, lý do, theo New York Post.

Theo báo cáo năm 2018 của tờ Wall Street Journal, tại Mỹ, việc rải tro cốt tại công viên giải trí là "hành vi bất hợp pháp và hoàn toàn bị cấm. Du khách nào cố tình làm như vậy sẽ bị đuổi khỏi công viên".

Joan liên tục nói với Ariana Grande và anh trai cô, Frankie, phải rải tro cốt của bà trong công viên giải trí ở Florida. Ảnh: John Sciulli/AMA2013.

Tại Disney, công viên này cố gắng làm mọi cách để ngăn chặn các hành vi mang yếu tố mê tín hoặc u ám. Họ nghiêm cấm in dòng chữ "In Memory Of" (tạm dịch: tưởng nhớ) trên những viên gạch kỷ niệm. Nếu phát hiện dấu vết tro cốt trong khu trò chơi, nhân viên sẽ phải dùng máy hút bụi công suất lớn để dọn dẹp.

Disney còn đặt tên riêng cho quy trình dọn dẹp này theo loại máy hút bụi, mã "HEPA Cleanup" là "ám hiệu" nội bộ để nhân viên biết có khách đã rắc tro cốt ở đâu đó trong công viên.

Dù vậy, nhiều người vẫn "qua mặt" được Disney, bao gồm tro cốt của mẹ Whoopi Goldberg.

Trong một tập của chương trình Late Night with Seth Meyers phát sóng ngày 10/7, người dẫn chương trình này tiết lộ bà và người anh trai quá cố đã rải tro cốt của mẹ mình bên trong khu trò chơi It's a Small World sau khi bà qua đời vào năm 2010.