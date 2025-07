Mẹ đã biết về 'lỗ hổng vi chất dinh dưỡng' ở trẻ?

Mẹ nấu kỹ đồ ăn giúp giữ dinh dưỡng và an toàn cho trẻ? Đúng, đồ ăn chín kỹ giúp đảm bảo an toàn và giữ lại dưỡng chất

Không hẳn, vì nấu/chế biến quá cầu kỳ hoặc hâm thức ăn ở nhiệt độ cao nhiều lần có thể làm hao hụt các vi chất quan trọng

Chỉ cần nấu chín kỹ là đủ, không cần lo lắng vi chất có mất đi hay không Nhiều vi chất như vitamin C, vitamin nhóm B… dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao hoặc nấu đi nấu lại nhiều lần. Thói quen luộc, xào kỹ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có thể khiến bữa ăn của trẻ mất đi lượng lớn vi chất cần thiết, dù nhìn qua vẫn đủ đầy.