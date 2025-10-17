Mẹ Ngân 98 đứng tên công ty thay, có phải chịu trách nhiệm liên đới?

Sau khi Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) bị bắt, điều được nhiều người quan tâm là mẹ ruột của bị can, người đứng tên giám đốc của Công ty TNHH TM-DV ZuBu, có phải chịu trách nhiệm liên đới?

Bà Trần Thị Thanh (53 tuổi), mẹ của Ngân 98 là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH TM-DV ZuBu trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2024. Đây cũng là thời kỳ công ty này đưa ra thị trường số lượng lớn sản phẩm có dấu hiệu kém chất lượng, hàng giả như viên thảo mộc giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen. Mọi hoạt động buôn bán, điều phối hàng hóa và dòng tiền của công ty ZuBu đều do Ngân 98 trực tiếp điều hành.

Do đó, Công an TP.HCM đã triệu tập, lấy lời khai bà Trần Thị Thanh để làm rõ vai trò liên quan.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định ông Võ Ngọc H (bố ruột Ngân 98) là người đứng tên một trong các tài khoản nhận tiền chuyển khoản từ khách hàng của ZuBu Shop.

Ngân 98 bị bắt về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Về trách nhiệm pháp lý của bố mẹ Ngân 98 trong vụ việc trên, luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi nêu rõ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân nhân danh và đại diện cho doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm theo quy định, đồng thời không được lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Người thành lập doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực, chính xác của các thông tin.

Như vậy, hành vi nhờ người khác đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là khai báo không trung thực trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, vi phạm quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đây hành vi mà pháp luật nghiêm cấm.

Người đứng tên hộ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản, tài liệu đã ký với tư cách là người đại diện theo pháp luật, bao gồm cả việc phải giải trình trước tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, người đứng tên hộ sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới về các khoản nợ của doanh nghiệp như nợ lương, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội hoặc nợ vay ngân hàng, đặc biệt khi công ty kinh doanh thua lỗ và chủ thực sự bỏ trốn. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động phi pháp như trốn thuế, buôn lậu, bán hàng giả… người đứng tên hộ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến vụ việc của Ngân 98, nếu có đủ căn cứ cho rằng, mẹ ruột của Ngân 98 biết rõ việc Ngân lợi dụng công ty để phạm tội (buôn bán hàng giả, hàng cấm) mà vẫn đồng ý đứng tên hoặc giúp sức, thì theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, cá nhân này có thể bị phạt hành chính, thậm chí bị xử lý hình sự với vai trò là đồng phạm.

Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015 quy định đồng phạm là trường hợp có 2 người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm, bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức. Trong đó, người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm, người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm, người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm, người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

Luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh trường hợp kết quả điều tra cho thấy bố mẹ ruột Ngân 98 không thông đồng, giúp sức, không được hưởng lợi từ bị can thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.