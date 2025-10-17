Truy nã, truy tìm nhiều người liên quan vụ án giết người tại TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM thông tin đang truy nã, truy tìm nhiều đối tượng liên quan đến các vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, trong án vụ án giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 13/3/2022 trước nhà số 213/15 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường Tân Tạo, TP.HCM (địa bàn cũ thuộc quận Bình Tân).

Quá trình điều tra, công an xác định Lý Minh (24 tuổi, ngụ ấp Đay Sô, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ; tạm trú tại phường Thuận Giao, TP.HCM) cùng một số người khác đã sử dụng hung khí đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đối tượng Lý Minh đang bị Công an TP.HCM truy nã

Ngày 8/9/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Minh về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Minh bỏ trốn. Đến ngày 26/9/2025, công an đã ra quyết định truy nã đối với Lý Minh.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định nhiều người khác có liên quan, gồm Lưu Thị Kim Hồng (23 tuổi), Cao Huỳnh Anh (23 tuổi), Tăng Thị Kiều Oanh (45 tuổi, cùng ngụ xã Gia Hòa, TP Cần Thơ), Lâm Văn Phương (63 tuổi, ngụ xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh), Sơn Thảo (23 tuổi, ngụ xã Nhu Gia, TP Cần Thơ).

Nguyễn Văn Lớp (quê Trà Vinh).

Ngày 8/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy tìm đối với Lưu Thị Kim Hồng và Lâm Văn Phương; đồng thời thông báo tìm người liên quan đối với Cao Huỳnh Anh, Tăng Thị Kiều Oanh và Sơn Thảo.

Trước đó, ngày 15/10, Công an TP.HCM cho biết đang truy nã toàn quốc Nguyễn Văn Lớp (quê Trà Vinh), đối tượng đâm bạn nhậu trọng thương rồi bỏ trốn.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 23/9/2024, tại một con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận, TP.HCM), Lớp đang nhậu với bạn thì thấy anh N.M.H (34 tuổi, ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) người quen cùng dãy trọ đi ngang qua nên rủ vào uống cùng.

Đến khoảng 22h50, giữa Lớp và anh H. xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Mọi người xung quanh lập tức can ngăn nên cả hai dừng lại.

Sau đó, khi Lớp chuẩn bị rời đi thì anh H. cầm điện thoại lên thách thức, rằng sẽ gọi điện cho một số người khác. Lớp vẫy tay kêu anh H. quay lại bàn nhậu, rồi bất ngờ dùng tay kẹp cổ, rút dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân khiến anh H. bị trọng thương.

Người dân lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn Lớp rời khỏi hiện trường. Đến tháng 12/2024, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lớp. Tuy nhiên, người này bỏ trốn nên ngày 26/3/2025, cơ quan công an ra quyết định truy nã toàn quốc.

Cơ quan CSĐT đề nghị Lý Minh, Nguyễn Văn Lớp cùng các đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.