Đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo trong vụ gà lôi trắng

Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh đến nay xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Thái Khắc Thành không còn nguy hiểm cho xã hội, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật, nên cần miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

Sáng 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) trong vụ án "Gà lôi trắng".

Hội đồng xét xử gồm 3 Thẩm phán do Thẩm phán Phạm Ngọc Thành làm Chủ tọa phiên tòa.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa có đồng chí Vũ Đức Thủy, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Hưng Yên.

Bị cáo Thái Khắc Thành có 5 luật sư tham gia bào chữa.

Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên đã công bố Quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 17/10/2025 thay đổi Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS ngày 13/8/2025 của Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên.

Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên nêu rõ, sau khi xem xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS ngày 13/8/2025 của Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên và hồ sơ vụ án, nhận thấy:

Từ năm 2024, Thái Khắc Thành (SN 1980 ở xóm Thịnh Tâm, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) biết rõ 2 cá thể gà mái và 1 cá thể gà trống đều là gà lôi trắng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhưng Thành vẫn nuôi nhốt tại nhà mà không được phép của cơ quan chức năng.

Sau đó, 3 cá thể gà này sinh sản được 10 cá thể gà lôi trắng con. Ngày 26/3/2025, Thành đã liên hệ bán 10 cá thể gà lôi trắng con cho một người không biết tên, địa chỉ để lấy số tiền 6 triệu đồng, đến ngày 02/4/2025 khi người được thuê chở gà đến khu vực đường ĐH.07 thuộc địa phận thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, thì bị tổ công tác Công an tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) phát hiện, thu giữ 10 cá thể gà lôi trắng con; khám xét nơi ở của Thành thu giữ 3 cá thể gà lôi trắng trưởng thành.

Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 08/8/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 38; khoản 3 Điều 35 Bộ luật hình sự, tuyên bố Thái Khắc Thành phạm tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm"; xử phạt Thái Khắc Thành 6 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng để nộp ngân sách Nhà nước; quyết định về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo.

Bị cáo Thái Khắc Thành trước bục khai báo.

Ngày 13/8/2025, VKSND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09 đối với bản án sơ thẩm; đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 35 ngày 08/8/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên để điều tra lại. Vì: Căn cứ Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES): "Gà lôi trắng" có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes) được ghi nhận trong Phụ lục I- nhóm IB. Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và truy tố đối với Thái Khắc Thành về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", theo điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, tại Phụ lục "Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm" ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025, quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp "Gà lôi trắng” có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae) thuộc nhóm IIB.

Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên công bố quyết định thay đổi quyết định kháng nghị, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa hôm nay, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Thái Khắc Thành không còn nguy hiểm cho xã hội, do có sự thay đổi chính sách pháp luật nên miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định của pháp luật.

Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh vì các lẽ trên, VKSND tỉnh Hưng Yên đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử vụ án theo trình tự phúc thấm, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 08/8/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên; miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành. Việc thay đổi Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS ngày 13/8/2025 tại phiên tòa hôm nay là phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, không cần thiết phải hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.