Quán karaoke 'chui' tổ chức cho khách 'bay lắc' lúc nửa đêm

Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke "chui" trên địa bàn xã Bình Minh, TP Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phát hiện quán karaoke Gia Đình (địa chỉ tại thôn Minh Kha, xã Bình Minh) có dấu hiệu hoạt động mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Kim Nhật.

Quá trình xác minh, xác định quán karaoke do Nguyễn Kim Nhật (SN 1987, thường trú tại xã Bình Minh) làm chủ. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Nhật cùng đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi.

Cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; ở bên ngoài, đối tượng không treo biển hiệu; cửa chính thường xuyên đóng kín, chỉ nhận khách quen đặt phòng qua điện thoại. Khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy tại cơ sở, Nhật sẽ trực tiếp bán ma túy cho khách. Ngoài ra tại các phòng hát, đối tượng luôn bố trí sẵn dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy để phục vụ cho khách "bay lắc".

Tập trung công tác đấu tranh, vào hồi 1h ngày 15/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Bình Minh và các đơn vị nghiệp vụ đột kích kiểm tra đối với cơ sở này. Tại thời điểm kiểm tra, tại quán có 12 người (gồm chủ quán, 1 quản lý, 4 nhân viên và 6 khách). Trong đó, có 9 đối tượng dương tính với ma túy gồm: Nguyễn Kim Nhật cùng 2 nhân viên và 6 khách.

Các đối tượng trong vụ án.

Vật chứng thu giữ gồm: 6,882 g Ketamine; 6,476g Methamphetamine; 1 cân điện tử dính ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Kim Nhật cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.