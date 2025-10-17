Khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn Phú Quốc

Thời gian qua, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc tăng cường công tác đấu tranh, xử lý đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Theo các trinh sát, điều tra viên thuộc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang, các đối tượng cầm đầu, tổ chức khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép thường lựa chọn những khu vực ít người sinh sống, những dự án chưa triển khai xây dựng và không có người bảo vệ trên địa bàn đặc khu TP Phú Quốc để thực hiện hành vi vi phạm.

Các đối tượng lợi dụng thời điểm ban đêm, ngày nghỉ để tổ chức khai thác khoáng sản trái phép, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng, xây dựng công trình. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Các đối tượng, phương tiện bị bắt giữ khi đang thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép ở Phú Quốc.

Điển hình, vào lúc 22h10 ngày 14/10/2025, Đội 3 Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc tuần tra phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác khoáng sản (đất) trái phép xảy ra tại tổ 4, khu phố Suối Lớn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Cơ quan Công an tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật gồm 1 xe cuốc hiệu Komatsu loại 1,2 m3; 4 ôtô tải; 2 m3 khoáng sản (đất).

Trước đó, vào lúc 15h20 ngày 9/10/2025, Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc kiểm tra tại khu vực nhà H.V.Q. (SN 1979) tại tổ 1, khu phố Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc.

Tại đây có 1 bãi vựa khoảng 60 m3 cát, qua làm việc xác định đối tượng Q. thực hiện hành vi khai thác khoáng sản tại khu vực bãi biển cạnh bên nhà rồi mang về nhà vựa lại để nhằm mục đích bán lại cho người khác, thu lợi bất chính. Cơ quan Công an tạm giữ tang vật sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm gồm: 1 xe cuốc hiệu Hitachi và 1 ôtô tải 68C-077.04.

Các công ty, doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác khoáng sản chủ yếu quan tâm đến lợi ích kinh tế, chưa chấp hành nghiêm pháp luật bảo vệ môi trường và khoáng sản như: khai thác không đúng thiết kế mỏ, thực hiện không đúng, đầy đủ nội dung đánh giá tác động môi đã được phê duyệt, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh khu vực khai thác.

Vào ngày 15/4/2025, tại dự án Khu du lịch và thương mại cao cấp Berlin Star, tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phát hiện 3 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển cát để san lấp mặt bằng trong phạm vi diện tích đất của dự án khu du lịch và thương mại cao cấp Berlin Star. Phương tiện, tang vật gồm 1 xe cuốc, 2 xe tải.

Qua làm việc, xác định Công ty TNHH Đức Việt Trung - Phú Quốc, do ông L.Q.T. làm Giám đốc, có hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất dự án đầu tư xây dựng công trình nhưng không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết kế và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh, vi phạm Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, mức xử phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng.

Từ tháng 4/2025 đến nay, cơ quan Công an phát hiện, xử lý 15 vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, công tác đấu tranh, xử lý nghiêm nên hiện nay tình hình vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Phú Quốc cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, tình trạng khai thác khoáng sản không có giấy phép có lúc, có nơi vẫn còn tồn tại.

Do nhu cầu san lấp mặt bằng phục vụ các công trình và nguyên liệu phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng tăng cao, còn nguồn quy hoạch chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Mặt khác, lợi nhuận từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép thu lại rất cao.