Khởi tố nữ giám đốc cùng 2 kế toán về tội trốn thuế

Nữ giám đốc công ty cùng 2 kế toán "lập khống" hàng trăm chứng từ kế toán về chi phí nhân công, hóa đơn chứng từ mua hàng để kê khai quyết toán thuế với tổng số tiền chi "khống" 15 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương, có địa chỉ tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình do bà Trịnh Thị Nghĩa (SN 1976, ở xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) làm giám đốc có dấu hiệu lập khống các chứng từ kế toán và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để kê khai, trốn nộp thuế.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng An ninh kinh tế đã có tài liệu, chứng cứ xác định bà Trịnh Thị Nghĩa với vai trò là giám đốc công ty đã cùng Đinh Thị Tâm (SN 1985, ở phường Hoa Lư) và Bùi Thị Hương (SN 1993, ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là kế toán công ty bàn bạc, thống nhất lập "khống" hàng trăm chứng từ kế toán về chi phí nhân công và hóa đơn chứng từ mua hàng để kê khai quyết toán thuế với tổng số tiền chi "khống" 15 tỷ đồng .

Các đối tượng trong vụ việc.

Trong đó, số tiền thuế trốn nộp vào ngân sách Nhà nước là 3 tỷ đồng . Phòng An ninh kinh tế đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đến ngày 14/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Nghĩa, Đinh Thị Tâm và Bùi Thị Hương về tội "Trốn thuế". Các bị can Nghĩa, Tâm và Hương đã nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.