Mercedes-AMG thừa nhận thất bại với động cơ 4 xy-lanh

Chiến lược điện hóa thất bại của Mercedes-AMG đã được dự báo từ trước, khi hãng từ bỏ động cơ V8 biểu tượng trên các dòng xe C 63 hay GLC 63.

Ra mắt vào tháng 9/2022, Mercedes-AMG C 63 S E Performance gây sốc khi từ bỏ động cơ V8 biểu tượng của thương hiệu, mặc dù đứng trước nhiều sự phản đối từ phía khách hàng và giới đam mê tốc độ.

Mercedes-AMG chấp nhận đánh cược di sản của động cơ V8 trên chiếc C 63 để đổi lấy vị trí dẫn đầu trong công nghệ động cơ hybrid hiệu năng cao, nhưng cuối cùng họ nhận được sự quay lưng của khách hàng.

Sau nhiều năm "chống chế" cho chiến lược gây tranh cãi của mình, các sếp lớn của Mercedes-AMG đã phải thừa nhận sự thất bại đắng cay này. Một lãnh đạo cấp cao của hãng, giấu tên khi chia sẻ với Autocar, thẳng thắn nói: "Hệ truyền động này, dù rất tiên tiến, đã thất bại trong việc tạo sự cộng hưởng với tập khách hàng trung thành của AMG".

Được xem là một trong những động cơ thương mại tối tân nhất hiện nay, động cơ M139I đã được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho AMG với hiệu suất cao và khả năng đáp ứng quy định khí thải. Ngoài C 63 và GLC 63, khối động cơ này còn được sử dụng trong các mẫu xe như SL 43 và GT 43, nhưng dường như vẫn không thể tạo dựng được chỗ đứng trong lòng khách hàng.

Là một trong những động cơ có độ phức tạp cao nhất, M139I không có điều mà những người sở hữu các dòng xe hiệu năng cao mong muốn: cảm xúc và âm thanh phấn khích.

Mặc dù chưa bị khai tử ngay, nhưng AMG xác nhận động cơ này đang sống "lay lắt", không chỉ vì thiếu sự đón nhận mà còn do chi phí điều chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7 quá cao. Điều này đặc biệt gây ngạc nhiên khi mục đích ban đầu của việc từ bỏ động cơ V8 để chuyển sang cơ cấu hybrid chính là nhằm tuân thủ quy định khí thải chặt chẽ của châu Âu.

Trước phản ứng dữ dội của thị trường, Mercedes-AMG đang điều chỉnh chiến lược sản phẩm. Bên cạnh việc phát triển một động cơ V8 hoàn toàn mới, hãng cũng tiếp tục cải tiến động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng M256M, vốn đã xuất hiện trên các mẫu E 53 và CLE 53, theo hướng mild-hybrid hoặc PHEV.

Bài học về chiếc Mercedes-AMG C 63 W206 là hồi chuông cảnh tỉnh những thương hiệu khác trong cuộc chạy đua "xanh hóa" mà bỏ qua các giá trị cốt lõi của sản phẩm.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây khi các động cơ lớn hơn như I6 hay V8 lại có khả năng đáp ứng quy định khí thải tốt hơn nhờ công nghệ điện hóa đi kèm. Và đây chính là con đường mà Mercedes-AMG đang tái định hình để lấy lại lòng tin của người hâm mộ.

Hiện tại, tương lai của Mercedes-AMG C 63 vẫn chưa được xác định rõ. Dù Mercedes-AMG từng tuyên bố sẽ không ra mắt phiên bản V8 cho thế hệ C 63 hiện tại, nhưng các tin đồn mới cho biết cả C 63 lẫn C 43 có thể sẽ bị khai tử sớm để nhường chỗ cho một mẫu C 53 sử dụng động cơ I6 dung tích 3.0L mild-hybrid.

Mercedes-AMG C 63 có thể bị khai tử trong tương lai và được thay thế bởi AMG C 53, vốn sử dụng động cơ 6 xy-lanh tăng áp 3.0L trên chiếc E 53 và CLE 53 hiện tại.

Nếu điều này thành sự thật, đó sẽ là một cú "quay xe" so với định hướng tiên phong điện hóa của hãng. Những phát biểu lạc quan trước kia, như khi CEO AMG Michael Schiebe gọi hệ truyền động C 63 mới là "rất tiến bộ", nay đã không còn phù hợp với thực tế thị trường.

Nhiều chuyên gia nhận định, không chỉ động cơ là nguyên nhân khiến khách hàng quay lưng. Việc gắn mác "C 63" – vốn gắn liền với động cơ V8 trứ danh – cho một chiếc xe hybrid 4 xy-lanh khiến nhiều người cảm thấy bị phản bội. Nếu Mercedes-AMG đặt tên là C 53 và định giá hợp lý, phản ứng từ phía thị trường đã có thể đã bớt gay gắt hơn.

BMW M3 dừng sử dụng động cơ V8 từ năm 2014 (đời F80) và vẫn tiếp tục sử dụng động cơ I6 twin-turbo 3.0L trên thế hệ G80 ra mắt vào năm 2020 cho đến nay.

Trong khi đó, đối thủ BMW M3 vẫn trung thành với động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng không hybrid, bổ sung tùy chọn hộp số sàn và mức giá thậm chí còn thấp hơn một chiếc C 63. Điều đó khiến quyết định của Mercedes-AMG càng thêm khó hiểu với người tiêu dùng.

Không chỉ riêng Mercedes-Benz, nhiều hãng xe thể thao cũng gặp khó khăn khi cứng nhắc theo đuổi chính sách "xanh hóa". Dodge đang gặp khó khăn với mẫu Charger Daytona thuần điện khi phản ứng của người tiêu chuẩn không quá mặn mà. Hãng đành phải tiếp tục mở rộng dây chuyền với phiên bản Charger Sixpack sử dụng động cơ đốt trong.

Nhiều thương hiệu đã vội vàng "quay xe" khi nhận thấy hậu quả của việc không lắng nghe ý kiến của khách hàng mà chỉ chạy theo làn sóng điện khí hóa vô tội vạ.

Ram cũng chính thức thông báo sự trở lại của động cơ V8, trong khi Porsche vẫn đang "ngụp lặn" với chi phí tăng vọt khi phải thay đổi nền tảng xe điện của Cayman và Boxster thế hệ mới nhằm đáp ứng trang bị động cơ hybrid, trong khi mẫu siêu xe Mission X vẫn "biệt tích".

Tại Việt Nam, Mercedes-AMG C 63 S E Performance cũng được phân phối chính hãng kể từ tháng 4/2024. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, chỉ có 4 chiếc C 63 thế hệ mới được nhập khẩu vào Việt Nam với các màu ngoại thất trắng Polar White, đen Obsidian Black, bạc High-tech Silver và xám Graphite Grey Magno cùng mức giá khởi điểm từ 4,9 tỷ đồng . Tuy nhiên, hiện tại chỉ có 2 chiếc ra biển số.