Mercedes-Benz Việt Nam tăng đặc quyền bảo vệ lốp với Road Hazard

Từ ngày 10/10 đến 31/12, chủ sở hữu xe Mercedes-Benz sẽ được miễn phí công khi thay 2 hoặc 4 lốp chuyên dụng tại xưởng dịch vụ ủy quyền.

Ngoài ra, chủ xe sẽ được tặng miễn phí một lốp cùng thông số khi lốp (bị phù, thủng, rách) thay trong thời gian diễn ra chương trình trong 6 tháng kể từ ngày mua.

Road Hazard: 6 tháng bảo vệ lốp

Kể từ thời điểm ra mắt vào cuối năm 2023, chương trình “Road Hazard - Bảo vệ lốp khi di chuyển trên đường” đến nay đã trở thành một trong những ưu đãi đặc quyền được chủ xe Mercedes-Benz ưa chuộng. Lốp xe vận hành trong điều kiện đường xá hiện tại sẽ đối diện rủi ro bị phù, thủng, rách do cán phải đinh, thủy tinh, sụp hố ga, ổ gà, va đập với mép vỉa hè… gây thiệt hại không nhỏ cho chủ xe trong quá trình di chuyển.

Chương trình Road Hazard - Bảo vệ lốp khi di chuyển trên đường.

Suốt hơn một năm qua, chương trình “Road Hazard - Bảo vệ lốp khi di chuyển trên đường” đã đồng hành và chia sẻ rủi ro cùng hàng nghìn khách hàng. Trong đợt ưu đãi mới nhất cho sản phẩm lốp xe chuyên dụng, Mercedes-Benz Việt Nam không chỉ áp dụng chương trình “Road Hazard” cho khách hàng thay theo bộ 4 lốp tại các xưởng dịch vụ ủy quyền mà còn gia tăng quyền lợi hấp dẫn khác. Cụ thể từ nay đến 31/12, chủ xe sẽ được miễn phí công thay thế khi mua 2 hoặc 4 lốp chuyên dụng Mercedes-Benz.

Chương trình Road Hazard - Bảo vệ lốp khi di chuyển trên đường.

Với chương trình hiện tại, khách hàng vừa được miễn phí chi phí nhân công thay lốp, vừa tránh các hao tổn tài chính khi lốp bị hư hỏng do rủi ro ngoài ý muốn trong quá trình sử dụng. Trong 6 tháng này, nếu hư hỏng lốp xảy ra, chủ xe có thể đặt hẹn trực tuyến với xưởng dịch vụ ủy quyền tại đây để được tư vấn và hướng dẫn các bước tiếp theo.

Chương trình Road Hazard bảo vệ lốp toàn diện, đồng hành di chuyển cùng chủ xe.

Sau khi xưởng dịch vụ ủy quyền và Mercedes-Benz Việt Nam xác minh lốp đủ điều kiện miễn phí thay một lốp, chủ xe sẽ được thay thế ngay chiếc lốp cùng kích thước, chỉ số và giá trị ngang với lốp bị hư hỏng. Tuy nhiên, các chi phí liên quan khác (tiền công ra vào lốp, cân bằng động, cân chỉnh…) sẽ không thuộc phạm vi hỗ trợ lần này.

An tâm di chuyển với lốp chuyên dụng Mercedes-Benz

Lốp là bộ phận duy nhất của xe tiếp xúc với mặt đường, do đó, đội ngũ kỹ sư Mercedes-Benz và đối tác sản xuất lốp xe đã dành đến 1.000 giờ nghiên cứu và phát triển nên những chiếc lốp hội tụ nhiều ưu điểm lớn: Khoảng cách phanh ngắn hơn, khả năng chịu nhiệt tốt, chống trơn trượt tốt hơn, xử lý dễ dàng hơn phối hợp hoàn hảo với các hệ thống an toàn trang bị trên mẫu xe Mercedes-Benz.

Lốp chuyên dụng MO “đo ni đóng giày” cho từng dòng xe Mercedes-Benz.

Thương hiệu xe Đức hiện có các dòng sản phẩm tiêu biểu như: Lốp chuyên dụng Mercedes Original (MO), lốp chuyên dụng chống xịt Mercedes Original Extended (MOE), lốp chuyên dụng chống ồn Mercedes Original Silent (MOS) và lốp hiệu suất cao MO1. Các yếu tố mấu chốt như kích thước, khả năng chịu tải, thiết kế gai lốp, lớp bố đỉnh, lớp bố thép… đều được chế tạo khác biệt nhằm đảm bảo lốp tương thích với từng dòng xe của Mercedes-Benz và đáp ứng đầy đủ tiêu chí nghiêm ngặt hàng đầu.

Theo đó, lốp MO được các nhà sản xuất lốp phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng cao, thỏa mãn hơn 40 tiêu chí được đặt ra bởi nhà sản xuất. Lốp MOE được thiết kế đặc biệt với thành lốp được gia cố cứng và vững, giúp chủ xe có thể tiếp tục di chuyển trong trường hợp không may lốp bị mất áp suất. Lốp MOS với lớp đệm đặc biệt được tích hợp vào lốp, mang lại khả năng chống ồn tối ưu. Cuối cùng là lốp MO1 với hợp chất cao su và kết cấu phân bổ phù hợp với hệ thống treo, đảm bảo cảm giác lái tối ưu với dòng xe hiệu suất cao như AMG.

Lốp xe chuyên dụng Mercedes-Benz đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu.

Cộng hưởng từ chất lượng bền bỉ của lốp chuyên dụng Mercedes-Benz với ưu đãi hiện hành, chủ xe thêm an tâm tối đa về trải nghiệm lái an toàn cũng như chi phí thay lốp nếu hư hỏng không may xảy ra.