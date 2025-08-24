Miễn vé vào Thảo Cầm Viên dịp 2/9

Chương trình cho du khách tham quan miễn phí của Thảo Cầm Viên kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trò chơi dân gian.

Vợ cầu thủ Bùi Tiến Dũng và con gái tham quan Thảo Cầm Viên hồi tháng 5/20223. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 23/8, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn phát thông báo sẽ miễn phí vé vào cổng cho người dân, du khách có nhu cầu tham quan vào khung giờ 17-20h.

Chương trình áp dụng cho giai đoạn 28/8-2/9, nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Thông qua chuỗi sự kiện, chúng tôi muốn tôn vinh truyền thống, văn hóa, cũng như gắn kết người Việt trên mọi miền đất nước", đại diện đơn vị cho hay.

Du khách tham quan tour đểm tại Thảo Cầm Viên đêm 22/3. Ảnh: Duy Hiệu.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian... tạo không gian cho khách tham quan sinh hoạt trong dịp lễ ý nghĩa.

Sự kiện "Vui Tết Độc lập - Hội tụ non sông" với 50 gian hàng tái hiện văn hóa ba miền chẳng hạn làm gốm Bát Tràng, dệt chiếu Định Yên, làm khăn choàng Long Khánh... sẽ phục vụ bà con và các em thiếu nhi xuyên suốt những ngày lễ.

Xây dựng vào năm 1864, Thảo Cầm Viên được ví như một trong số nhân chứng sống của thành phố, là tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ tại TP.HCM. Đơn vị thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động dành cho người dân và du khách quốc tế.

Trước đó, vào các kỳ nghỉ lễ truyền thống của Việt Nam như 30/4-1/5, Giỗ tổ Hùng Vương, đơn vị cũng áp dụng chương trình miễn phí vé vào cổng cho người dân với đa dạng cách thức tham gia như diện trang phục truyền thống, trùng ngày sinh với ngày lễ...

Bên cạnh đó, Thảo Cầm Viên cũng là một trong số đơn vị đầu tiên triển khai tour tham quan vườn thú vào ban đêm.

Thảo Cầm Viên đang nuôi dưỡng khoảng 1.300 động vật thuộc 125 chủng loài, với nhiều loài thuộc loại quý hiếm. Ngoài ra, khuôn viên đơn vị chứa khoảng 2.500 cây xanh và hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.