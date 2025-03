Minio Green của VinFast chốt giá 269 triệu đồng

Minio Green trở thành ôtô điện rẻ nhất của VinFast. MPV chạy điện Limo Green cũng chốt giá 749 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) thông báo sẽ bắt đầu nhận cọc cho 4 dòng xe Green chuyên chạy dịch vụ gồm Minio Green, Herio Green, Nerio Green và Limo Green từ ngày 17/3 tới đây.

Theo VinFast, do các mẫu xe thuộc dòng Green có đặc thù tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vận tải nên trong giai đoạn đầu, cả Minio Green, Herio Green, Nerio Green và Limo Green sẽ được phân phối độc quyền qua kênh GSM.

Trong số này, Minio Green có giá 269 triệu đồng đã bao gồm pin. Herio Green có giá 499 triệu đồng, Nerio Green được bán với giá 668 triệu đồng và Limo Green - MPV chạy điện đầu tiên của VinFast - sẽ có giá 749 triệu đồng.

Nếu đặt cọc sớm trong giai đoạn 17-24/3, khách Việt được ưu đãi 5-15 triệu đồng tùy dòng xe.

MPV chạy điện đầu tiên của VinFast có giá 749 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

Trong số này, Herio Green được phát triển từ VF 5, còn Nerio Green là biến thể chuyên chạy dịch vụ của VF e34.

So với các nguyên bản, Herio Green rẻ hơn 30 triệu đồng (499 triệu so với 529 triệu của VF 5 Plus), còn Nerio Green cũng rẻ hơn 53 triệu đồng so với VF e34.

Hai mẫu xe hoàn toàn mới của VinFast trong dải sản phẩm Green gồm Minio Green và Limo Green.

Minio Green có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, chiều dài cơ sở 2.065 mm. Nhỏ gọn nhất trong danh mục ôtô điện VinFast nhưng Minio Green vẫn đủ không gian cho 2 hàng ghế, tối đa 4 người ngồi.

Nội thất Minio Green. Ảnh: VinFast.

Mẫu xe nhỏ nhất của VinFast được trang bị một motor điện công suất 20 kW, mô-men xoắn cực đại 65 Nm cho phép chạy tối đa 80 km/h.

Bộ pin dung lượng khả dụng 15,2 kWh cung cấp cho Minio Green quãng đường di chuyển tối đa 170 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.

Các kích thước dài x rộng x cao của Limo Green lần lượt 4.740 x 1.872 x 1.728 mm. Chiều dài cơ sở 2.840 mm cung cấp không gian nội thất rộng rãi cho 7 người ngồi.

Nội thất Limo Green. Ảnh: VinFast.

Gói pin LFP cho phép Limo Green di chuyển trên quãng đường tối đa 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Khi kết nối trụ sạc nhanh, Limo Green sạc lại 10-70% dung lượng pin trong khoảng 30 phút.

Như vậy, phân khúc MPV chạy điện tại Việt Nam đã có thêm Limo Green (749 triệu đồng), bên cạnh BYD M6 với giá 756 triệu đồng.

Để đặt cọc Minio Green, khách Việt sẽ trả 7 triệu đồng/xe. Mức phí đặt cọc với Herio Green và Nerio Green bằng nhau ở mức 10 triệu đồng/xe, còn Limo Green sẽ có phí đặt cọc 15 triệu đồng/xe. Tất cả đều không thể hoàn hủy, chỉ được phép chuyển nhượng.

VinFast cho biết thời gian giao Herio Green và Nerio Green dự kiến vào tháng 4, còn Minio Green và Limo Green sẽ đến tay khách hàng đặt cọc từ tháng 8.