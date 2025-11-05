Mới ra tù đã phải 'quay trở lại' vì cướp giật điện thoại iPhone

Ngày 5/11, Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Nhị (SN 2001, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Long Xuyên) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 15h30 ngày 4/11, tổ công tác Công an phường Long Xuyên tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên đường Ung Văn Khiêm (thuộc tổ 12, khóm Đông Thành), thì phát hiện Phạm Văn Nhị điều khiển xe máy áp sát xe máy do P.T.M.H (SN 2007, ngụ xã Vĩnh Bình) điều khiển. Sau đó, Nhị cướp giật điện thoại của H. rồi tăng ga bỏ chạy về hướng đường Hà Hoàng Hổ.

Đối tượng Phạm Văn Nhị tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành truy đuổi đối tượng Nhị. Khi đến đường Ngô Văn Sở, thì tổ công tác bắt giữ được Nhị, đồng thời thu giữ một điện thoại di động hiệu iPhone 14 Promax của em H. Được biết, Nhị là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản".