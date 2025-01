Moo Deng có căn cước động vật

Kỷ niệm Moo Deng tròn 6 tháng tuổi, vườn thú Khao Kheow quyết định làm căn cước động vật cho chú hà mã nổi tiếng này.

Ngày 10/1 vừa qua, Moo Deng tròn 6 tháng tuổi. Ảnh: Khao Kheow Open Zoo.

Sở hữu vẻ ngoài đáng yêu cùng những hành động vô tri, hà mã lùn Moo Deng của vườn thú Khao Kheow, Thái Lan trở thành hiện tượng mạng, chiếm trọn trái tim nhiều người trên khắp thế giới từ khi chỉ mới 2 tháng tuổi.

Ngày 10/1, Moo Deng tròn 6 tháng tuổi. Để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, vườn thú Khao Kheow quyết định làm căn cước động vật cho chú hà mã, CNA đưa tin.

Kha Moo and the Gang, tài khoản Facebook của nhân viên vườn thú Khao Kheow, vừa chia sẻ một bức ảnh chụp thẻ căn cước của chú hà mã lùn được in cỡ lớn, dựng thành bảng, đặt tại khu vực lối vào nơi ở của chú hà mã lùn.

Căn cước động vật của Moo Deng đặt ngay lối vào nơi ở của chú hà mã lùn. Ảnh: Kha Moo and the Gang.

Thẻ căn cước động vật của Moo Deng ghi đầy đủ thông tin gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, một tấm ảnh, một số đặc điểm nhận dạng và số căn cước 9 0021 90017 25 137.

Ý tưởng độc đáo này khiến fan của Moo Deng rất thích thú. Thậm chí, số căn cước của chú hà mã còn được mọi người dùng làm con số may mắn để mua xổ số. Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 6 tháng tuổi, vườn thú còn tiến hành buổi đấu giá những dấu chân đóng khung của Moo Deng hồi 3 tháng tuổi.

Theo truyền thông Thái Lan, số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển cho một dự án tài trợ cho động vật hoang dã.

Buổi đấu giá nhanh chóng nhận được nhiều sự quan cùng số lượng người tham ra "khủng".

Dấu châm của Moo Deng hồi 3 tháng tuổi được đóng khung để bán đấu giá. Ảnh: Khao Kheow Open Zoo.

Moo Deng sinh ngày 10/7/2024 từ cặp bố mẹ Tony và Jonah. Ngay sau khi chào đời, chú hà mã lùn bỗng nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ những khoảnh khắc nghịch ngợm cùng loạt biểu cảm hài hước. Trang Facebook Kha Moo and the Gang chuyên đăng tải về Moo Deng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem từ người dùng Thái Lan lẫn người nước ngoài.

Không chỉ vậy, nhờ sự nổi tiếng của Moo Deng, vườn thú Moo Deng ngày càng "ăn nên làm ra". Theo Bangkok Post, trước khi Moo Deng được biết đến rộng rãi, mỗi ngày sở thú đón khoảng 600-700 du khách.

Tuy nhiên, số lượng khách sau đó đã tăng gấp nhiều lần. Đỉnh điểm vào ngày 12/10 vườn thú đón hơn 10.000 người, hàng nghìn khách tham quan xếp hàng dài khoảng 3 km ở cửa chỉ chờ được gặp "đỉnh lưu" giới động vật.