Một đối tượng vận chuyển 25 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Trần Văn Mển vận chuyển 25 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bị các lực lượng chức năng bắt giữ tại Long An cùng với tang vật.

Hôm nay (10/9), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, tang vật thu giữ là 25 kg ma túy.

Đối tượng Trần Văn Mển cùng tang vật. Ảnh: M.Đ.

Theo đó, lúc 6h ngày 5/9 vừa qua, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với các lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An bắt giữ Trần Văn Mển (42 tuổi, ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng).

Tại hiện trường, lực lượng phá án thu giữ 25 túi nylon màu xanh có trọng lượng 25kg. Toàn bộ tang vật bị thu giữ là ma túy, được đối tượng vận chuyển từ bên kia biên giới Campuchia về Việt Nam.

Qua đấu tranh, Mển khai nhận khoảng 3h sáng cùng ngày, đối tượng này lội qua sông Cái Cỏ thuộc địa phận ấp Cây Me, xã Hưng Điền để sang bờ bên kia thuộc ấp Rôn, xã Chàm, huyện Trà Bét, tỉnh Prey Veng (Campuchia).

Tại đây, Mển nhận 2 túi du lịch chứa ma túy của một đối tượng người Campuchia (chưa rõ lai lịch) rồi mang về nhà, cất giấu trong tủ quần áo.

Tiếp đó, Mển chờ đối tượng bên Campuchia liên hệ để thông tin về số điện thoại của người nhận, sau đó sẽ mang ma túy đi giao tại khu vực quận 12 (TPHCM) với tiền công 7 triệu đồng/kg. Mển cũng khai nhận đây là lần thứ 2 vận chuyển ma túy.

Sau khi bắt giữ đối tượng Mển, lực lượng bộ đội biên phòng đề nghị Công an huyện Tân Hưng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Long An và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia điều tra mở rộng vụ án, tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định pháp luật.