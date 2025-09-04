Trong 4 ngày qua, phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) trở thành điểm hẹn rực rỡ với âm nhạc, triển lãm, check-in và hàng loạt trải nghiệm sôi động trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

MỘT LỄ HỘI RỰC RỠ MANG TÊN 'ĐỘC LẬP'

Trong 4 ngày qua, phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) trở thành điểm hẹn rực rỡ với âm nhạc, triển lãm, check-in và hàng loạt trải nghiệm sôi động trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Hòa trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, Lễ hội Độc Lập - 80 năm Tự hào Việt Nam, diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8-2/9, đã trở thành tâm điểm văn hóa, thu hút gần 150.000 người dân và du khách.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, với Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông, mang đến một không gian văn hóa đặc sắc, nơi công chúng được sống lại những giây phút lịch sử hào hùng của dân tộc và hướng tới tương lai vững mạnh.

Điểm hẹn rực rỡ, đầy tự hào

Trong 4 ngày diễn ra, Lễ hội Độc Lập – 80 năm tự hào Việt Nam đã biến khu vực phố đi bộ hồ Gươm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thành không gian văn hóa - nghệ thuật rực rỡ.

Nhiều điểm check-in ấn tượng được đặt dọc khuôn viên lễ hội: nổi bật là khu vực chong chóng sắc màu với lá cờ khổng lồ, nơi ghi lại hàng nghìn khoảnh khắc kỷ niệm; dòng chữ Việt Nam cỡ lớn in những áng văn thơ khẳng định quyền độc lập, tự chủ của dân tộc; hay triển lãm ảnh nghệ thuật Nụ cười Việt Nam lan tỏa thông điệp gắn kết cộng đồng. Người tham dự còn được trải nghiệm thực tế ảo với thước phim Dấu ấn Trường Sơn, đưa lịch sử đến gần hơn qua lăng kính hiện đại.

Song song với các hoạt động văn hóa, các gian hàng Việt giới thiệu ẩm thực, thời trang và sản phẩm sáng tạo, trở thành điểm dừng chân thu hút du khách.

Trong dòng người tấp nập, dễ dàng bắt gặp tà áo dài trắng thướt tha, lá cờ đỏ sao vàng khoác trên vai, hay những nhóm bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên ánh đèn rực rỡ. Không khí lễ hội vừa thiêng liêng vừa gần gũi, gợi nhắc niềm tự hào dân tộc.

Với sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, Lễ hội Độc Lập năm nay thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động, để lại ấn tượng khó quên trong lòng người tham dự.

Trải nghiệm công nghệ số, check-in, nhận quà

Đến với lễ hội, du khách không chỉ được hòa mình vào không gian sôi động, chụp ảnh check-in giữa hồ Gươm rợp cờ đỏ sao vàng, mà còn háo hức khi nhận về nhiều phần quà lưu niệm ý nghĩa. Các món quà quà tặng miễn phí như cờ Tổ quốc, nón, túi vải hay đồ lưu niệm, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Trong không gian lễ hội, khu vực trải nghiệm của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), nhà tài trợ kim cương của Lễ hội Độc lập, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn. Gian hàng được trang trí nổi bật với sắc đỏ của Tết Độc lập xen lẫn màu xanh thương hiệu và khu vực check-in bắt mắt.

Không khí tại khu vực này luôn nhộn nhịp với hàng dài người chờ tham gia trò chơi, nhận quà và chụp ảnh. Tại đây, người tham dự được giới thiệu ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile, trực tiếp trải nghiệm các tiện ích hiện đại và tham gia hoạt động tương tác như mini game, quét mã check-in để nhận quà lưu niệm gồm túi tote, sticker, quạt giấy và nhiều vật phẩm gắn thông điệp yêu nước.

Trong dòng người tấp nập đổ về phố đi bộ hồ Gươm dịp đại lễ, Duy Khánh và Vân (Hà Nội) dừng lại trước bảng khẩu hiệu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của ngân hàng. Giữa không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng, họ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm và chia sẻ trên mạng xã hội kèm hashtag sự kiện để lan tỏa không khí lễ hội.

Vân chia sẻ rằng ngoài phần quà lưu niệm, cô còn bất ngờ nhận được một phong thư bên trong chứa những tấm thiệp nhỏ xinh để gửi tặng bạn bè, kèm theo chiếc quạt và sticker in hình Quốc khánh.

Duy Khánh và Vân check-in tại gian hàng của VietinBank.

Nguyễn Ngọc Thanh Tân hào hứng cầm trên tay bộ quà tặng Hải trình rực rỡ sau khi check-in tại gian hàng của ngân hàng.

Cũng tham gia sự kiện, Nguyễn Ngọc Thanh Tân (TP.HCM) cho biết anh chỉ mất khoảng 1-2 phút để hoàn tất thủ tục tại gian hàng nhờ đã có tài khoản từ trước.

“Tôi thấy khá hài lòng, nhất là khi vừa trải nghiệm nhanh gọn lại có thêm bộ quà tặng kỷ niệm”, Tân nói.

Đêm nhạc 'cháy hết mình'

Lễ hội Độc Lập - 80 năm Tự hào Việt Nam không chỉ là điểm đến vui chơi, trải nghiệm, mà còn là dịp để người dân cùng nhìn lại hành trình 80 năm dựng nước và giữ nước. Suốt những ngày lễ, hồ Gươm trở thành tâm điểm với đêm nhạc lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả, tạo nên bầu không khí rộn ràng và đầy cảm xúc.

Ban ngày, du khách có cơ hội tìm hiểu lịch sử dân tộc qua không gian trưng bày trực quan và các sản phẩm thủ công truyền thống. Khi đêm xuống, phố đi bộ biến thành sân khấu nghệ thuật ngoài trời. Đặc biệt, tối 31/8, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bùng nổ với đêm nhạc Tự hào bản sắc Việt, toàn bộ vé phát miễn phí.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Chillies, Mỹ Anh, Thanh Duy, Vũ Thảo My. Dù thời tiết mưa gió, hàng chục nghìn khán giả vẫn nán lại, reo hò và hòa giọng cùng nghệ sĩ, tạo nên một bầu không khí gắn kết đặc biệt.

Ngoài âm nhạc, Tự hào bản sắc Việt còn mang đến sự đa dạng nghệ thuật, như trình diễn đường phố hay phần Trang phục di sản của NTK Dzung, kết hợp cùng sáo, đàn tranh để tái hiện vẻ đẹp Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Đặc biệt, tiết mục mashup chèo và nhạc hiện đại của nghệ sĩ Thanh Huyền và Vũ Thảo My đã để lại ấn tượng mạnh, vừa tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, vừa thể hiện tinh thần trẻ trung, hội nhập.

Đêm nhạc không chỉ là một sự kiện âm nhạc mà còn là một tuyên ngôn về tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam, một thế hệ dám mơ ước, dám khác biệt nhưng luôn ghi nhớ và trân trọng cội nguồn.



