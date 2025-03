Một loại vaccine phụ nữ mang thai không nên bỏ qua

Tiêm phòng uốn ván khi mang thai là việc làm cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ mắc căn bệnh này cùng biến chứng nguy hiểm cho trẻ sơ sinh và người mẹ.

Tiêm vaccine phòng uốn ván là điều quan trọng để ngăn ngừa bệnh ở phụ nữ mang thai. Ảnh: Thehealthsite.

Uốn ván, hay còn gọi là bệnh cứng hàm, là tình trạng co giật và cứng cơ do ngoại độc tố của trực khuẩnClostridium tetani gây ra. Vi khuẩn này tồn tại trong nhiều môi trường khác nhau và có thể xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hở, vết cắt sâu hoặc vết bỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh. Triệu chứng bệnh bao gồm sốt, đổ mồ hôi, co thắt cơ gây đau, khởi phát từ cơ nhai, cơ mặt, cơ cổ và dần lan sang các cơ thân mình.

Lợi ích khi bà bầu tiêm phòng uốn ván

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), uốn ván là bệnh nghiêm trọng có tỷ lệ nguy hiểm tính mạng cao, đặc biệt ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Do đó, tiêm vaccine uốn ván cho phụ nữ mang thai là điều quan trọng để đảm bảo phòng ngừa tối đa nguy cơ biến chứng khó lường trong quá trình chuyển dạ.

Ở phụ nữ mang thai, vi khuẩn uốn ván có thể xâm nhập vào đường sinh dục trong quá trình sinh nở và gây uốn ván tử cung. Ở trẻ sơ sinh, vi khuẩn uốn ván dễ dàng xâm nhập vào dây rốn cắt, dẫn đến nhiễm trùng uốn ván sơ sinh.

Khi vi khuẩn tấn công cơ thể, chúng sẽ sản xuất ra độc tố gọi là tetanospasmin đi vào máu. Độc tố này gây suy hô hấp, rối loạn hệ thần kinh thực vật và dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trẻ sơ sinh dễ mắc bệnh uốn ván nếu người mẹ không được tiêm vaccine phòng bệnh trong thời kỳ mang thai. Do đó, khi đến tuổi sinh đẻ, phụ nữ nên tiêm vaccine phòng uốn ván để bảo vệ toàn diện cho mẹ và con, chuẩn bị cho thời điểm chuyển dạ và sinh nở.

Khi nào nên tiêm phòng uốn ván?

Theo Tổ chức Y Tế Thế giới (WHO), vaccine uốn ván cho phụ nữ mang thai đã được kiểm định là an toàn cho cả mẹ và con, không ảnh hưởng đến thai nhi. Tất cả phụ nữ đang ở độ tuổi sinh sản (kể cả có đang mang thai hay không có thai) đều nhất thiết phải tiêm phòng uốn ván.

Lịch tiêm uốn ván đầy đủ cho phụ nữ có thai gồm 2 liều vaccine uốn ván cách nhau tối thiểu một tháng. Liều thứ 2 phải tiêm trước khi sinh một tháng. Những lần có thai sau cần tiêm nhắc lại một liều uốn ván trước khi sinh một tháng.

Phụ nữ trong độ tuổi sinh cần được tiêm 3 liều uốn ván, liều 2 cách liều 1 tối thiểu một tháng, liều 3 cách liều 2 tối thiểu 6 tháng.