Một phút người Việt mua 5 xe máy mới

Riêng trong quý III, cứ mỗi phút trôi qua người Việt lại mua mới hơn 5 xe máy.

Theo báo cáo do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố, doanh số xe máy tại Việt Nam ở quý III đạt 686.001 xe, tăng 13,74% so với quý II và cũng cao hơn 12,34% so với cùng kỳ năm ngoái.

VAMM cho biết số liệu bán hàng là tổng lượng bán ra của 5 thành viên, không phải số sản xuất và không bao gồm lượng xuất khẩu.

Năm thành viên VAMM bao gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam.

Như vậy, sức mua xe máy tại Việt Nam đã ghi nhận sự phục hồi. Trong quý đầu năm, người Việt đã mua 603.745 xe máy trước khi doanh số giảm nhẹ về mức 603.127 chiếc ở quý kế tiếp.

Hồi quý cuối năm ngoái, doanh số xe máy ở Việt Nam từng đạt 681.963 chiếc, là mức cao nhất trong năm 2023.

Doanh số xe máy tại Việt Nam tăng mạnh Doanh số xe máy tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm (Số liệu: VAMM) Nhãn Quý I Quý II Quý III Doanh số xe máy chiếc 603745 603127 686001

Lũy kế từ đầu năm, doanh số xe máy của 5 thành viên VAMM đạt hơn 1,89 triệu xe, tương đương sức mua xe máy trung bình khoảng 6.908 chiếc mỗi ngày.

Riêng trong quý III, lượng xe máy bán ra cho khách Việt là khoảng 7.456 chiếc/ngày, tương đương hơn 5 xe máy mỗi phút. Giai đoạn này trùng với thời điểm nhập học của học sinh, sinh viên và nhiều khả năng, đây là nguyên nhân giúp doanh số xe máy tăng trưởng tốt.

Theo số liệu do Hiệp hội sản xuất ôtô Đông Nam Á (AAF) cung cấp, khách hàng Indonesia đã mua gần 3,8 triệu xe máy sau 7 tháng đầu năm. Doanh số xe máy ở Thái Lan trong cùng kỳ là hơn 1 triệu chiếc, còn khách hàng Philippines cũng mua hơn 960.000 xe máy.

Như vậy, lượng xe máy bán ra tại Việt Nam chỉ thấp hơn Indonesia và gần như đã vượt doanh số ghi nhận ở Thái Lan, Philippines.

Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia ưa chuộng xe máy hơn ôtô. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy sau 9 tháng, doanh số ôtô tại nước ta đạt 225.583 xe các loại, tương đương khoảng một phần 8 lượng tiêu thụ xe máy trong cùng kỳ.