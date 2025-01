Mua Hazeline, sở hữu lắc tay và dây chuyền vàng diện Tết

Từ nay đến 28/2, khách mua sữa tắm Hazeline có cơ hội tham gia quay số trúng một trong 150 bộ trang sức dây chuyền và bông tai vàng PNJ đón Tết sang.

Các sản phẩm sữa tắm của Hazeline có thành phần chính là chiết xuất từ thiên nhiên, không chứa hóa chất độc hại nên luôn được hội chị em ưu ái.

Chào đón năm mới rực rỡ, không chỉ giúp phái đẹp nuôi dưỡng làn da rạng ngời, thương hiệu còn mang đến chương trình ưu đãi mang tên “Sáng da như ý, trúng vàng đón Tết sang” với 150 giải thưởng giá trị gồm dây chuyền, bông tai vàng cho khách mua sữa tắm Hazeline 1 kg, sữa gạo hoa bưởi 800 g và sữa tắm nâng tông da sữa chua hoa linh lan/sữa chua hương đào.

Đón năm mới cùng 150 món quà giá trị từ Hazeline

Xuyên suốt gần 2 tháng triển khai (từ 1/12/2024 đến 18h15 ngày 28/2/2025), “Sáng da như ý, trúng vàng đón Tết sang” mở ra cơ hội nhận trang sức vàng cho 150 khách hàng may mắn. Chương trình áp dụng cho tất cả khách mua sữa tắm Hazeline do Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam sản xuất và phân phối có thông tin khuyến mại trên bao bì.

Cụ thể, khi mua sản phẩm sữa tắm Hazeline (matcha lựu đỏ 1 kg, yến mạch dâu tằm 1 kg, sữa ong chúa hoa ly 1 kg và sữa gạo hoa bưởi 800 g) tại tạp hóa hoặc siêu thị, 100 khách hàng may mắn có cơ hội trúng dây chuyền vàng PNJ trọng lượng 1,5 chỉ trị giá hơn 6,9 triệu đồng.

Hazeline tặng người dùng may mắn 150 bộ trang sức dây chuyền và bông tai vàng. Hình ảnh từ website.

Ngoài ra, 50 đôi bông tai vàng PNJ hình trái đào hoặc hoa linh lan - trị giá gần 2,9 triệu đồng/sản phẩm - sẽ được trao cho khách hàng may mắn mua sữa tắm Hazeline tone up sữa chua hương hoa linh lan 670 g và tone up sữa chua hương đào 670 g trong thời gian chương trình diễn ra.

Tết này, phái đẹp sẵn sàng bừng sáng nhờ sữa tắm Hazeline và những món trang sức lấp lánh từ chương trình khuyến mãi với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 800 triệu đồng.

Cách thức tham gia đơn giản

Cách thức tham gia đơn giản là điểm cộng thu hút hội chị em. Sau khi mua sản phẩm, bạn chỉ cần tìm thẻ cào chứa mã số dự thưởng đính kèm theo.

Tiếp theo, người tham gia cào lớp phủ bạc trên thẻ cào để lấy mã số dự thưởng, gửi tin nhắn theo cú pháp “HAZELINE<Dấu cách><Mã số>” tới tổng đài tự động 6089 với mức phí 1.000 đồng/tin nhắn. Ví dụ, mã số dự thưởng là 1234567890, bạn soạn tin theo cú pháp “HAZELINE 1234567890” gửi 6089.

Nếu cú pháp hợp lệ, trong vòng 5 phút, tổng đài phản hồi tin nhắn đăng ký tham gia.

Hình ảnh thẻ cào gắn trên thân sản phẩm.

Với chương trình tặng bông tai, bạn sẽ nhận tin nhắn: “Ma So cua QK: XXXXXXXXXX. Chuc mung QK co co hoi trung 1 TRONG 50 DOI BONG TAI VANG PNJ tu HAZELINE. Thoi gian quay so: thu 6 hang tuan tu 13/12 den 28/02. Chuc QK may man!”.

Với chương trình tặng dây chuyền, nội dung tin nhắn là: “Ma So cua QK: <Ma so du thuong>. Chuc mung QK co co hoi trung 1 TRONG 100 DAY CHUYEN VANG PNJ tu HAZELINE. Thoi gian quay so: thu 6 hang tuan tu 13/12 den 28/02. Chuc QK may man!”.

Khách hàng nhắn mã số trùng với mã số đã được sử dụng, số sai cú pháp và sai mã số sẽ được tính không hợp lệ. Tài khoản tham dự chương trình bị tạm khóa trong 24 giờ nếu người tham gia gửi tin nhắn không hợp lệ tới lần thứ 5.

Với mỗi sản phẩm khuyến mãi, khách hàng nhận một thẻ cào có chứa mã số dự thưởng. Với mỗi mã số dự thưởng, bạn được gửi một tin nhắn. Những mã số dự thưởng đã đăng ký hợp lệ nhưng chưa trúng thưởng ở đợt quay số trước vẫn được tham gia quay số trong những lần kế tiếp. Đặc biệt, khách hàng nhận được số thẻ cào tương ứng với số lượng sản phẩm đã mua, đồng nghĩa nếu may mắn, một người chơi có thể sở hữu nhiều quà tặng giá trị.

Từ 13/12/2024 đến 28/2/2025, Hazeline tổ chức tổng cộng 10 lần quay số trúng thưởng vào 18h30 các ngày thứ sáu hàng tuần để chọn ra khách hàng may mắn. Độc giả dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả tại đây hoặc YouTube Hazeline Vietnam.

Tết Nguyên đán không chỉ thích hợp để bạn khoe làn da sáng mịn rạng ngời nhờ dòng sữa tắm Hazeline, mà còn là cơ hội để tự thưởng cho mình những món quà ý nghĩa từ chương trình khuyến mãi hấp dẫn của thương hiệu. Thông qua sự kiện, Hazeline mong muốn đồng hành cùng phái đẹp, mang lại khởi đầu năm mới đầy rạng rỡ và thành công.