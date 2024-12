Mùa làm đẹp cuối năm, cơ sở thẩm mỹ hoạt động hết công suất

Trong đó, khoảng 30-40 trường hợp có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, số khách hàng còn lại thực hiện các dịch vụ chăm sóc da, làm đẹp bằng phương pháp nội khoa (không can thiệp dao kéo). TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, cho hay thời điểm này, đơn vị tăng ít nhất 30% số khách hàng đến làm đẹp. "Các dịch vụ thẩm mỹ nội khoa như tiêm filler, botox, HA, tiêm trẻ hóa... rất được ưa chuộng. Lý do là ít can thiệp và khả năng hồi phục nhanh", TS Tuấn cho hay.