Mua thuốc dễ dàng, săn deal hời qua ứng dụng Nhà thuốc An Khang

An Khang ra mắt ứng dụng mua sắm và chăm sóc sức khỏe trực tuyến Nhà thuốc An Khang, mang đến cho người dùng trải nghiệm mua thuốc nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm.

Ứng dụng Nhà thuốc An Khang có giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, tốc độ xử lý nhanh, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích nổi bật giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể dễ dàng tra cứu giá thuốc, kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, đặt lịch khám, mua sắm sản phẩm chăm sóc sức khỏe và xem lại lịch sử giao dịch… Tất cả gói gọn trong một nền tảng.

Ứng dụng Nhà thuốc An Khang có mặt trên cả thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS và Android.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31/12, khách hàng tải và đăng nhập ứng dụng lần đầu sẽ nhận ngay 3 phiếu mua hàng trị giá tổng cộng 200.000 đồng. Cụ thể, phiếu đầu tiên giảm tối đa 100.000 đồng, 2 phiếu sau lần lượt giảm 50.000 đồng, được kích hoạt sau mỗi đơn hàng giao thành công.

Ưu đãi này áp dụng cho hầu hết sản phẩm có bán tại hệ thống An Khang từ vitamin, thực phẩm chức năng, đến dược mỹ phẩm hoặc thiết bị chăm sóc sức khỏe như máy đo huyết áp, đo đường huyết... Nhờ đó, người dùng có thể chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu bản thân và gia đình, vừa chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, vừa tiết kiệm chi phí.

Một điểm cộng lớn khác của ứng dụng là mọi đơn hàng đều được giao miễn phí, dù giá trị nhỏ đến đâu. Chính sách này khiến việc mua thuốc hay thực phẩm chăm sóc sức khỏe trở nên nhẹ nhàng hơn: Người dùng có thể đặt hàng bất cứ lúc nào mà không cần đắn đo vì phí vận chuyển, đặc biệt tiết kiệm cho lần mua gấp vài món nhỏ lẻ.

Người dùng ứng dụng có thể săn deal hời và miễn phí vận chuyển.

Bên cạnh ưu đãi thiết thực trên, ứng dụng Nhà thuốc An Khang còn được thiết kế để trở thành bạn đồng hành hữu ích của người dùng. Một trong những tính năng nổi bật nhất là “mua lại nhanh” - hiển thị sẵn sản phẩm người dùng từng đặt mua trước đó. Tính năng nhỏ nhưng giải quyết được vấn đề mà nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi mắc phải, đó là quên hoặc không nhớ rõ loại thuốc đang dùng. Giờ đây, chỉ cần mở ứng dụng, người dùng có thể mua đúng sản phẩm quen thuộc mà không mất thời gian tìm kiếm.

Chất lượng dịch vụ tư vấn trên ứng dụng được đảm bảo tối đa như đến trực tiếp nhà thuốc.

Quan trọng hơn, phía sau ứng dụng này là đội ngũ dược sĩ An Khang nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn tận tâm cho từng khách hàng. Vì vậy, dù mua online, người dùng vẫn được hỗ trợ chu đáo như khi đến trực tiếp nhà thuốc. Mô hình này giúp An Khang vừa mở rộng khả năng phục vụ, vừa giữ nguyên triết lý của An Khang: Bán thuốc bằng tâm, chăm sóc người bệnh bằng sự thấu cảm.