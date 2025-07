An Khang đồng hành các trường tạo 'bệ phóng' cho sinh viên Dược

An Khang chủ động kết nối trường đại học để cùng xây dựng lộ trình thực tập toàn diện, nơi sinh viên được cọ xát môi trường chuyên nghiệp, rèn luyện đạo đức và tinh thần phục vụ.

Chiều 14/7, nhà thuốc An Khang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 8 trường đại học - cao đẳng đào tạo ngành Dược trong khuôn khổ chương trình “Tiếp bước tương lai - dược sĩ điểm 10”. Khởi động từ năm 2019, đây là sáng kiến mang tính kết nối giữa môi trường đào tạo học thuật và thực tiễn hành nghề, thể hiện cam kết đồng hành sinh viên trên hành trình trở thành dược sĩ chuyên nghiệp.

Mục tiêu của ký kết là xây dựng, lan tỏa mô hình thực tập bền vững, gắn lý thuyết với thực tiễn cho sinh viên.

Thông qua hợp tác này, sinh viên ngành Dược của các trường sẽ được thực tập miễn phí tại hệ thống gần 350 nhà thuốc chuẩn GPP của An Khang. Mỗi sinh viên đều sẽ được theo sát, hướng dẫn xuyên suốt bởi đội ngũ dược sĩ chuyên môn cao, rèn luyện trong môi trường hành nghề chuẩn mực.

Không chỉ cung cấp đánh giá thực tập, An Khang còn hướng đến nâng chất lượng phục vụ từ gốc, cùng nhau phối hợp nhà trường để xây dựng lộ trình rõ ràng từ trước - trong - sau thực tập, bám sát thực tiễn và gắn với năng lực hành nghề. Ngoài củng cố kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được đào tạo kỹ năng mềm như tư vấn, giao tiếp, xử lý tình huống. Đặc biệt, sinh viên thể hiện tốt còn có cơ hội trở thành nhân sự chính thức tại An Khang sau khi tốt nghiệp.

An Khang đã giúp nhiều lứa sinh viên Dược được học hỏi về thực tế nghề nghiệp tại hệ thống nhà thuốc đạt chuẩn GPP.

Như vậy, chương trình “Tiếp bước tương lai - dược sĩ điểm 10” không chỉ mở ra cơ hội thực tập, đào tạo thực tế và tuyển dụng cho sinh viên Dược, mà còn thiết lập mô hình phối hợp bài bản giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển thế hệ dược sĩ giỏi chuyên môn, sáng đạo nghề và giàu tinh thần cống hiến.

Khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong hệ sinh thái đào tạo, ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO chuỗi nhà thuốc An Khang - nhấn mạnh: “Không chỉ thỏa thuận hợp tác, đây còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa cam kết của nhà thuốc An Khang: Mang đến cho người dân Việt Nam dịch vụ chăm sóc sức khỏe minh bạch, tiện lợi và tử tế. Và hành trình xây dựng thế hệ dược sĩ không chỉ vững chuyên môn mà còn sáng đạo làm nghề chính là cách bền vững nhất để An Khang thực thi sứ mệnh phục vụ vì sức khỏe cộng đồng”.

Tuyên bố này cũng phản ánh triết lý vận hành của An Khang - doanh nghiệp chọn sự tử tế làm gốc trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với tôn chỉ đặt con người làm trung tâm, An Khang xác định rõ 4 giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động: Sức khỏe người bệnh là trung tâm, minh bạch là nền tảng, tử tế là chuẩn mực và phục vụ bằng cả cái tâm.

Những nguyên tắc này được thể hiện cụ thể trong loạt hoạt động ý nghĩa gần đây của An Khang - từ việc không tính phí cắt liều, triển khai tính năng tra cứu trực tiếp dữ liệu thuốc ngay trên website, đến tích hợp hệ thống nhà thuốc An Khang vào ứng dụng VNeID và hỗ trợ đặt lịch khám nhanh trên Medpro.

An Khang tin rằng sự phối hợp giữa triết lý giáo dục của nhà trường và văn hóa hành nghề của doanh nghiệp sẽ góp phần hình thành thế hệ dược sĩ giỏi nghề.

Để hệ thống vận hành đúng giá trị cốt lõi, An Khang luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Tại đây, dược sĩ không đơn thuần là người bán thuốc, mà giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa phục vụ tử tế. Việc chủ động phối hợp trường đại học để đào tạo, hướng dẫn và đồng hành cùng sinh viên từ sớm không chỉ phục vụ cho mục tiêu phát triển đội ngũ kế thừa, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của An Khang với cộng đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, An Khang còn đặt mục tiêu mở thêm 120-150 cửa hàng, đặc biệt tại khu dân cư còn thiếu dịch vụ y tế chất lượng. Điều này tạo ra hàng trăm cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên ngành Dược toàn quốc.

Ở góc nhìn rộng hơn, mô hình hợp tác giữa An Khang và trường đào tạo sẽ giúp giải quyết bài toán nhân sự cho doanh nghiệp, đồng thời là cách An Khang góp phần nuôi dưỡng tương lai ngành Dược bằng thế mạnh của mình: Hệ thống vận hành minh bạch, chuyên nghiệp và lấy sự tử tế làm gốc. Khi giảng đường được kết nối thực tiễn, thế hệ dược sĩ tương lai sẽ vững chuyên môn, đủ bản lĩnh để hành nghề bằng kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được.