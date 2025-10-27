Naga Touring 2025: Hành trình nối dài bản lĩnh, sống trọn chất phiêu

Naga Touring 2025 chặng Đà Nẵng - Phong Nha tái hiện trọn vẹn tinh thần của những biker đam mê dịch chuyển.

Mới ra mắt từ tháng 3, xe tay ga Naga 150 của SYM Việt Nam đã nhanh chóng khẳng định vị thế như một “chiến mã” đường trường thế hệ mới, trở thành lựa chọn đáng tin cậy của cộng đồng biker. Sức hút của Naga 150 đến từ thiết kế thể thao mạnh mẽ, hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng rắn Mamba dũng mãnh và linh hoạt, hợp gu giới trẻ. Bên cạnh đó, xe sở hữu hàng loạt tiện ích hiện đại, sẵn sàng cho mọi chuyến phiêu lưu đường dài như: Động cơ 150 cc mạnh mẽ, hệ thống phanh ABS 2 kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, phuộc monoshock, bình xăng 7,3 lít, cốp rộng và đèn full LED…

Để mang đến trải nghiệm chân thực nhất cho các biker và mở ra hành trình kết nối đậm chất phiêu, SYM Việt Nam đã khởi động chương trình Naga Touring 2025, chuỗi hành trình khám phá kéo dài từ 22/8, gồm 3 chặng: TP.HCM - Tây Nguyên, Đà Nẵng - Phong Nha (Quảng Trị) và TP. Hà Nội - Tuyên Quang. Sau thành công của chặng đầu tiên, Naga Touring 2025 tiếp tục viết nên hành trình mới tại miền di sản, dẫn dắt các biker băng qua những cung đường đẹp nhất miền Trung và mở ra trải nghiệm đậm chất phiêu.

Hành trình xuất phát từ thành phố của những cây cầu - Đà Nẵng.

Điểm xuất phát của đoàn bắt đầu từ cầu Rồng (Đà Nẵng), sau khi ghé thăm đại lý SYM Tân Miên, các biker cùng nhau băng qua đèo Hải Vân hùng vĩ. Với động cơ 150 cc mạnh mẽ, kết hợp hệ thống phanh ABS 2 kênh và kiểm soát lực kéo TCS, Naga 150 cùng các biker tự tin bạt gió, chinh phục những khúc cua gắt, bám đường chắc chắn và giữ an toàn suốt hành trình. Vượt qua đèo, đoàn xe tiếp tục men theo con đường lịch sử, dừng chân tại cầu Hiền Lương, nơi mỗi dặm đường đều thấm đẫm những câu chuyện hào hùng, khơi gợi tinh thần khám phá.

Thử thách tay lái qua các khúc cua đèo Hải Vân.

Ngày thứ 2, đoàn Naga Touring 2025 tiến sâu vào vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, băng qua đường Trường Sơn huyền thoại để khám phá địa danh đã trở thành biểu tượng của du lịch Quảng Bình, di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Với thiết kế tối ưu, được tính toán dựa trên các chỉ số nhân thể học cùng yên xe mút xốp mật độ cao, Naga 150 đã mang lại tư thế ngồi thoải mái, trải nghiệm lái êm ái cho các biker dù phải di chuyển đường dài. Nhờ đó, các biker có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc gió mát trên sân bay Khe Gát, sự yên bình bên cầu Trạ Ang, hay sự kỳ bí của hang Chỉ Huy. Phuộc monoshock và khoảng sáng gầm 125 mm giúp xe dễ dàng lướt qua những đoạn đường gồ ghề, giữ tay lái luôn chắc chắn để các biker tự do bứt tốc tiến thẳng tới Đồng Hới, ghé thăm và check-in tại đại lý Hiếu Hằng.

Hành trình không chỉ là điểm đến mà còn là sự kết nối của những tâm hồn yêu thích sự phiêu lưu và tự do.

Tạm biệt Đồng Hới, trong ngày thứ 3, đoàn men theo biển Thuận An trở về Đà Nẵng, lướt qua cung đường biển Thuận An tuyệt đẹp của xứ Huế mộng mơ. Suốt hành trình, bình xăng dung tích 7,3 lít cho phép biker yên tâm chinh phục đường dài mà không lo hết nhiên liệu.

Thêm vào đó, việc đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 cũng cho thấy Naga 150 rất thân thiện với môi trường. Đặc biệt, cổng sạc USB tích hợp giúp duy trì kết nối liên tục, đảm bảo các biker có thể check-in và lưu lại những khoảnh khắc đẹp suốt hành trình mà không lo điện thoại hết pin.

Khép lại hành trình tại Đà Nẵng, điều đọng lại trong mỗi biker không chỉ là những dấu bánh xe hay bức ảnh check-in, mà còn là những câu chuyện để kể, những tình bạn mới và ngọn lửa đam mê của tuổi trẻ được thắp sáng. Chuyến đi cho thấy Naga 150 không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của những người trẻ bản lĩnh, sống trọn cùng đam mê.

Chặng 2 của Naga Touring 2025 đã khép lại, nhưng tinh thần phiêu lưu sẽ tiếp tục “rực cháy” trên từng cung đường của chặng 3 TP. Hà Nội - Tuyên Quang. Hãy cùng theo dõi hành trình này và xem chi tiết xe Naga 150 tại đây.