Chủ xe tại TP.HCM thay đổi thói quen di chuyển với VinFast VF 3

Từ phố thị đến đồi núi, VF 3 trở thành bạn đồng hành trên mọi hành trình của gia đình anh Lê Vũ Minh Sang (TP.HCM), đồng thời khiến anh thay đổi hoàn toàn thói quen di chuyển.

Là tín đồ ôtô với kinh nghiệm sử dụng đa dạng dòng xe từ phổ thông đến hạng sang, anh Lê Vũ Minh Sang (TP.HCM) luôn có cái nhìn độc đáo và riêng biệt về mỗi mẫu xe. Đối với chủ xe này, VinFast VF 3 là chiếc ôtô thú vị.

Ban đầu chỉ định mua VF 3 cho vợ sử dụng, anh Lê Vũ Minh Sang (TP.HCM) lại bất ngờ trở thành người dùng thường xuyên.

“Thiết kế xe nhỏ nhắn, dễ thương, đi phố nhẹ nhàng rất phù hợp”, anh Sang chia sẻ. Anh nhận chiếc VF 3 màu hồng (Rose Pink) vào cuối năm 2024. Ban đầu, anh Sang mua VF 3 để vợ sử dụng. Tuy nhiên, chính anh lại là người thường xuyên dùng chiếc xe này để phục vụ công việc hàng ngày, thậm chí là những chuyến đi xa cùng gia đình.

“Tôi lái VF 3 đến Vũng Tàu, Bảo Lộc hay Đà Lạt, những nơi xa hàng trăm km, đường đèo, núi có đủ”, chủ xe kể lại. Đối với gia đình anh, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm để hiểu hơn về chiếc xe và VF 3 đã thay đổi thói quen di chuyển của gia đình.

Về khả năng vận hành, chủ xe này ấn tượng với cảm giác tăng tốc tốt mà động cơ điện của VF 3 mang lại. Bởi vậy, anh Sang đánh giá VF 3 là chiếc xe thực dụng, “không có điểm nào để chê” trong tầm giá.

Đáng chú ý, VF 3 hiện bán kèm nhiều ưu đãi tốt để khách hàng dễ dàng sở hữu. Cụ thể, chủ xe được giảm 4% từ giá niêm yết, đồng thời nhận thêm ưu đãi và 2 năm bảo hiểm, có thể quy đổi thành tiền mặt và chọn màu nâng cao miễn phí nếu mua xe trong tháng 10.

Với khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, VinFast hỗ trợ thêm 5 triệu đồng. Khi đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM, chủ xe được tặng thêm 6 triệu đồng vào tài khoản VinClub. Trường hợp mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 3%/năm trong 3 năm đầu tiên so với mức lãi suất thị trường.

Như vậy, chi phí để sở hữu VF 3 từ khoảng 260 triệu đồng. Với mức giá tương đương 2 chiếc xe ga cao cấp, VF 3 mang lại sự an toàn, che mưa che nắng hiệu quả trong những hành trình.

Anh Sang ghi nhận chi phí sử dụng VF 3 rất tiết kiệm.

Yếu tố quan trọng khiến gia đình anh Sang yên tâm lựa chọn VF 3 là hệ thống trạm sạc V-Green phủ khắp trên toàn quốc. Chương trình miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027 càng tăng thêm sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí đáng kể cho người dùng so với xe xăng. Mức chi phí thấp cùng sự tiện dụng khiến anh quyết định chuyển sang sử dụng VF 3 làm phương tiện di chuyển chính.

Sự hài lòng với VF 3 còn là tiền đề để anh Sang bổ sung thêm chiếc VinFast VF 9 vào bộ sưu tập. Anh xem VF 9 là lựa chọn hàng đầu cho những chuyến đi xa cùng gia đình và bạn bè nhờ kích thước lớn, sự cao cấp và tiện nghi tối tân.

Với thiết kế sành điệu, linh hoạt, nhỏ gọn và được bổ trợ bởi loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn, VinFast VF 3 nhanh chóng chinh phục nhiều khách hàng như anh Sang từ khi ra mắt. Kết thúc tháng 9 năm nay, VF 3 đang là mẫu ôtô ăn khách hàng đầu tại Việt Nam với doanh số ấn tượng hơn 31.300 chiếc.