Tin buồn cho fan JDM

Một trong những mẫu xe tượng đài của dòng ôtô thể thao Nhật Bản sẽ bị khai tử từ năm sau.

Toyota xác nhận sẽ dừng sản xuất Supra vào tháng 3 năm 2026, khép lại vòng đời của thế hệ thứ năm. Phiên bản Final Edition được giới thiệu gần đây gần như đã báo trước điều này và giờ nó chính thức trở thành lời tạm biệt dành cho mẫu xe thể thao biểu tượng.

“Về mẫu Supra, việc sản xuất sẽ kết thúc vào tháng 3/2026. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của đông đảo khách hàng trong suốt thời gian qua. Chúng tôi rất tiếc vì thông báo này ảnh hưởng đến những khách hàng đang có ý định mua xe", Toyota thông báo.

Supra thế hệ thứ năm được Toyota ra mắt tại triển lãm Detroit 2019, đánh dấu sự trở lại sau 21 năm vắng bóng. Trước đó, hãng đã liên tục “nhá hàng” từ đầu thập niên 2010 với concept FT-1, khơi dậy sự chờ đợi từ cộng đồng yêu xe thể thao.

Đây là sản phẩm hợp tác giữa Toyota và BMW, dùng chung nền tảng cùng hệ truyền động với Z4. Supra 2020 ra mắt đầu tiên tại Mỹ với động cơ 3.0L I6 tăng áp (mã B58), sau đó bổ sung thêm bản 2.0L I4 tăng áp (mã B48) vào năm 2021. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp ZF, và đến sau này mới có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp nhưng chỉ dành riêng cho bản I6.

Toyota Supra Final Edition được bán với số lượng giới hạn trước khi ngừng sản xuất. Ảnh: Toyota.

Tại Mỹ, Supra MkV Final Edition 2026 vẫn sử dụng động cơ B58, công suất 382 mã lực, tăng tốc 0-96 km/h trong 3,9 giây. Giá bán khởi điểm 69.745 USD .

Trong khi đó, bản Final Edition dành cho Nhật và châu Âu được tinh chỉnh mạnh hơn, đạt 429 mã lực, giới hạn chỉ 300 chiếc cho cả hai thị trường.

Sự ra đi của Supra chắc chắn khiến giới đam mê tiếc nuối, nhưng Toyota đã úp mở về một thế hệ kế nhiệm. Dù có thể có một khoảng trống giữa hai thế hệ, hãng khó lòng để biểu tượng thể thao này biến mất quá lâu. Supra có thể nghỉ ngơi, nhưng sẽ trở lại theo cách riêng của Toyota.