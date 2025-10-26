Toyota xác nhận thời điểm dừng sản xuất GR Supra

Toyota chính thức ấn định ngày "chia tay" GR Supra vào tháng 3/2026, khép lại chặng đường hợp tác với BMW và mở ra kỳ vọng về một thế hệ hoàn toàn mới vào năm 2027.

Toyota thông báo chiếc GR Supra cuối cùng sẽ rời dây chuyền sản xuất vào tháng 3/2026, đánh dấu hồi kết cho một trong những mẫu xe thể thao mang tính biểu tượng nhất của hãng. Điều đó đồng nghĩa với việc người mua chỉ còn khoảng nửa năm để đặt hàng, dù trên thực tế danh sách sẽ đóng sớm hơn nhiều.

Thế hệ thứ 5 của Toyota Supra ra mắt vào năm 2019. Tuy nhiên, chiếc xe đã trải qua quá trình phát triển lâu dài với các bản concept như FT-HS vào năm 2007 và FT-1 vào năm 2014. Ảnh: TNTBros

Thế hệ Toyota Supra hiện tại ra mắt vào tháng 1/2019, là sản phẩm hợp tác giữa Toyota và BMW và chia sẻ nhiều công nghệ với chiếc Z4. Xe được trang bị động cơ 6 xy-lanh tăng áp 3.0L do BMW cung cấp, sản sinh công suất 387 mã lực, dẫn động cầu sau qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp ZF.

Tương tự Supra, BMW Z4 cũng sẽ ngừng sản xuất vào năm 2026. Cả hai mẫu xe đều được lắp ráp tại nhà máy Magna Steyr ở Graz, Áo. Hiện tại, giữa 2 thương hiệu không có kế hoạch nào cho một dự án xe thể thao chung trong tương lai gần.

Với thế hệ này, chiếc xe mang thêm tên gọi GR của bộ phận thể thao hiệu suất cao Gazoo Racing. Bên cạnh Supra, đội ngũ này cũng chịu trách nhiệm sản xuất các dòng xe hiệu năng cao khác như GR Yaris, GR Corolla hay GR86. Ảnh: TNTBros

Tuy vậy, điều này không có nghĩa Supra sẽ biến mất mãi mãi. Cái tên Supra đã tồn tại từ năm 1978, khi nó được gắn trên phiên bản cao cấp của Toyota Celica, và kể từ đó trở thành biểu tượng của hiệu suất và niềm đam mê tốc độ.

Nguồn tin nội bộ từ Toyota cho biết thế hệ Supra hoàn toàn mới sẽ xuất hiện vào năm 2027, được phát triển trên nền tảng mới vẫn giữ cấu trúc động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau, nhưng sẽ từ bỏ động cơ BMW để sử dụng máy tăng áp 2.0L của Toyota với công suất khoảng 400 mã lực.

Toyota GR Supra được phát triển với động cơ 3.0L đến từ BMW. Trước đó, hãng cũng bổ sung tùy chọn động cơ 2.0L cho dòng xe thể thao này, tuy nhiên đã dừng sản xuất từ giữa năm 2024.

Sự ra đi của Toyota GR Supra cũng đồng thời mở đường cho đối thủ Nissan Z, mẫu xe thể thao Nhật Bản khác đang dẫn trước Supra trong doanh số tại Mỹ năm 2025. Theo số liệu công bố đầu tháng 10, Nissan Z đã bán được hơn 4.800 xe, trong khi Supra chỉ đạt 2.009 chiếc.

Dù thế hệ hiện tại sắp kết thúc, Toyota Supra vẫn sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ như biểu tượng của tinh thần thể thao Nhật Bản, và có lẽ, năm 2027 sẽ đánh dấu một hồi sinh đầy nội lực cho mẫu xe đã đi qua gần nửa thế kỷ lịch sử này.

Thế hệ mới của Toyota Supra sẽ sử dụng động cơ 2.0L do hãng phát triển nội bộ, vốn có thể mang lại hiệu suất lên đến 400 mã lực. Tuy nhiên, cấu hình biểu tượng động cơ đặt trước và dẫn động cầu sau sẽ được giữ nguyên. Ảnh: TNTBros

Song song với đó, BMW cũng để ngỏ khả năng phát triển một dòng xe thể thao hoàn toàn mới để thay thế cho Z4. Thương hiệu đến từ Đức không loại trừ khả năng phát triển một mẫu xe thể thao sử dụng nền tảng Neue Klasse của BMW iX3 hoàn toàn mới. Với chiến lược chia sẻ linh kiện linh hoạt, một chiếc xe thể thao thuần điện "Made by BMW" có thể không còn là điều quá xa vời.