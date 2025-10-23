Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu xe Lamborghini Revuelto dành riêng cho thị trường Trung Quốc

  • Thứ năm, 23/10/2025 11:28 (GMT+7)
  • 11:28 23/10/2025

Lamborghini Revuelto Ad Personam 20th Anniversary sở hữu thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ di sản cũng như thẩm mỹ của khách hàng Trung Quốc.

Tại sự kiện Lamborghini Day, hãng siêu xe đến từ Italy đã giới thiệu chiếc Lamborghini Revuelto Ad Personam 20th Anniversary dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Đây là phiên bản hàng thửa kỷ niệm 20 năm thương hiệu này có mặt ở Trung Quốc đại lục, và được chính CEO của Lamborghini Stephan Winkelmann giới thiệu.
Chiếc xe mang màu sơn vàng Giallo Inti, vốn là một trong những tùy chọn được yêu thích nhất ở Trung Quốc, tượng trưng cho sự thịnh vượng, năng lượng và uy tín.
Chiếc xe nổi bật với bộ tem màu đen Nero Noctis kéo dài hết thân xe, kết hợp cùng logo "20th Anniversary" được thiết kế mô phỏng theo linh vật của thương hiệu.
Nội thất của chiếc Lamborghini Revuelto này thể hiện tay nghề thủ công đặc biệt, với đường chỉ và viền màu Giallo Taurus đồng điệu cùng họa tiết monogram Ad Personam "L" - phiên bản hiện đại của motif truyền thống Lamborghini.

Lamborghini Revuelto vẫn được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V12 dung tích 6.5L, công suất tối đa 825 mã lực và mô-men xoắn cực đại 725 Nm.
Với cơ cấu hybrid, công suất của siêu xe này lên đến 1.015 mã lực, giúp Revuelto có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 350 km/h.
Mức giá của chiếc Lamborghini Revuelto Ad Personam 20th Anniversary không được công bố. Tại Việt Nam, siêu xe này được phân phối chính hãng với giá từ 44 tỷ đồng.

Việt Hà

Ảnh: Lamborghini

