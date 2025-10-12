Siêu xe Lamborghini Revuelto phiên bản mới đang được thử nghiệm?

Lamborghini vừa bị bắt gặp thử nghiệm bản hiệu suất cao của Revuelto tại Tây Ban Nha, hé lộ kế hoạch nâng cấp sớm cho siêu xe hybrid V12 đình đám này.

Ra mắt vào năm 2023, Lamborghini Revuelto là siêu xe đầu bảng của thương hiệu trong kỷ nguyên điện hóa, vốn thay thế cho Aventador. Mới đây, hãng xe đến từ Italy đã được bắt gặp thử nghiệm một nguyên bản Revuelto tại Tây Ban Nha.

Mặc dù đã được phân phối tại nhiều thị trường, Lamborghini vẫn tiếp tục "thử nghiệm" siêu xe Revuelto, làm dấy lên nghi vấn hãng xe này đang chuẩn bị ra mắt phiên bản hiệu năng cao "SuperVeloce" - SV, như từng làm trên Murcielago hay Aventador.

Chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto đặc biệt này chỉ được ngụy trang nhẹ ở nắp capo, trong khi phần còn lại gần như giữ nguyên thiết kế quen thuộc. Nóc xe có gắn thêm thiết bị ghi dữ liệu, nhưng nhìn chung chiếc xe không khác biệt nhiều so với bản tiêu chuẩn.

Điều này gợi ý rằng Lamborghini có thể mới chỉ đang thử nghiệm các thay đổi về phần cứng hoặc phần mềm, trước khi tung ra những nguyên mẫu có ngoại hình gần hơn với phiên bản sản xuất thực tế. Đây có thể là bước đầu tiên trong quá trình phát triển bản hiệu suất cao.

Ngoại thất của phiên bản thử nghiệm này được bắt gặp trên một tuyến đường ven biển tại Tây Ban Nha. Chiếc xe chỉ được ngụy trang phần nắp capo, trong khi các chi tiết ngoại thất khác gần như không có sự thay đổi so với bản tiêu chuẩn.

Với mẫu tiền nhiệm Lamborghini Aventador, Lamborghini từng ra mắt bản tiêu chuẩn vào năm 2011, tiếp đó là bản hiệu năng cao Aventador SV vào năm 2015 và bản facelift Aventador S vào năm 2016. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hãng đã tăng tốc độ ra mắt các phiên bản nâng cấp, có thể nhằm đáp ứng nhu cầu cạnh tranh gay gắt trong phân khúc siêu xe hybrid hiệu suất cao.

Dù chưa có xác nhận chính thức, khả năng cao Lamborghini đang chuẩn bị cho một phiên bản Revuelto hiệu suất cao, tương tự cách hãng từng làm với Aventador SV trước đây. Với sức mạnh sẵn có đã ở mức 1.015 mã lực, phiên bản "SV" hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa, cả về hiệu năng lẫn công nghệ khí động học.

Sau hơn 2 năm ra mắt, đây là thời điểm thích hợp để Lamborghini thử nghiệm và cho ra mắt thêm nhiều biến thể từ Revuelto. Đặc biệt, hãng vẫn chưa ra mắt phiên bản mui trần Lamborghini Revuelto Roadster.

Lamborghini Aventador LP 700-4 bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L mạnh 700 mã lực, trong khi bản hiệu năng cao Aventador SuperVeloce LP 750-4 sở hữu gói ngoại thất khí động học mới cùng sức mạnh tối đa 750 mã lực. Trong khi đó, siêu xe Lamborghini Revuelto được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L mạnh 825 mã lực. Kết hợp cùng 3 động cơ điện, cấu hình hybrid HPEV (High Performance Electrified Vehicle) giúp Revuelto đạt 1.015 mã lực. Mới đây, siêu xe bản giới hạn Lamborghini Fenomeno, vốn cũng phát triển từ Revuelto, có sức mạnh tối đa 1.080 mã lực.