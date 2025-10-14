BMW để ngỏ khả năng phát triển xe thể thao thuần điện

BMW hé lộ khả năng phát triển một mẫu xe thể thao thuần điện mới, tận dụng nền tảng kỹ thuật Neue Klasse từ iX3 để nối tiếp di sản của mẫu xe biểu tượng Z4.

Việc sản xuất dòng roadster BMW Z4, cũng như Toyota GR Supra, sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2026. Sự ra đi của Z4 để lại khoảng trống trong danh mục xe thể thao của BMW.

Là mẫu xe thể thao biểu tượng của BMW, mẫu Z4 thế hệ thứ ba sẽ dừng sản xuất kể từ năm sau. Rất có thể hãng sẽ trình làng một mẫu xe thể thao mới dựa trên nền tảng Neue Klasse vừa được ra mắt.

Thương hiệu đến từ Đức không loại trừ khả năng phát triển một mẫu xe thể thao thuần điện, sử dụng nền tảng kỹ thuật của BMW iX3 hoàn toàn mới. Đây có thể là bước đi chiến lược nhằm mở rộng quy mô và tối ưu khoản đầu tư khổng lồ 18 tỷ USD cho chương trình EV thế hệ mới.

Khi được hỏi liệu nền tảng Neue Klasse có thể hỗ trợ một chiếc xe thể thao hay không, ông Joachim Post, thành viên Hội đồng Quản trị BMW AG phụ trách phát triển, đã trả lời ngắn gọn: "Khả thi". Theo ông Post, triết lý phát triển theo module (baukasten) giúp BMW chia sẻ linh kiện và công nghệ giữa nhiều dòng xe khác nhau.

Triết lý phát triển theo module (baukasten) giúp BMW chia sẻ công nghệ trên toàn bộ dải sản phẩm trong vòng 2 năm. Nếu quyết định làm một chiếc xe thuần điện độc lập, BMW có thể tận dụng nền tảng và các linh kiện có sẵn để giảm chi phí.

Ông cho biết thêm: "Các bộ điều khiển điện tử, cell pin… tất cả đều có thể dùng chung, chỉ khác ở cách đóng gói. Điều này giúp BMW nhanh chóng phổ biến công nghệ mới trên toàn bộ dải sản phẩm trong vòng 2 năm, trên 40 biến thể khác nhau". Điều đó đồng nghĩa, nếu BMW quyết định làm một chiếc xe thể thao thuần điện độc lập không cần hợp tác với đối tác ngoài, họ hoàn toàn có thể tận dụng nền tảng và các linh kiện có sẵn để giảm chi phí.

Vào tháng 7/2024, các tay săn ảnh đã bắt gặp một nguyên mẫu coupe 2 cửa nhỏ gọn, mang ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse và được ngụy trang tương tự các mẫu xe thử nghiệm khác của BMW. Tuy nhiên, mẫu xe này sau đó "biến mất", không xuất hiện trên đường chạy hay cơ sở thử nghiệm, và BMW cũng giữ im lặng về dự án này.

Các tay săn ảnh từng bắt gặp một nguyên mẫu coupe 2 cửa nhỏ gọn, mang ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse và được bọc ngụy trang tương tự các mẫu xe thử nghiệm khác của BMW.

Tham vọng về một siêu xe điện không phải là điều mới tại BMW. Cuối năm 2024, BMW Blog tiết lộ rằng dự án siêu xe điện từng "suýt được phê duyệt", nhưng bị hủy do lo ngại doanh số thấp và lợi nhuận không đảm bảo. Trước đó, BMW cũng khai tử dự án BMW i16 vào năm 2020 - một mẫu xe dựa trên khung gầm siêu nhẹ của BMW i8, sử dụng hệ truyền động hybrid 4 xy-lanh mạnh hơn 610 mã lực.

Nhà sử học BMW Steve Saxty từng tiết lộ i16 đã hoàn thiện tới 95% thiết kế, với nhiều chi tiết kỹ thuật đã sẵn sàng sản xuất. Trong khi đó, mẫu concept BMW Vision M Next ra mắt năm 2019 được cho là rất gần với bản thương mại. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 và bối cảnh thị trường thay đổi khiến BMW phải tạm gác tham vọng siêu xe.

BMW i16 được phát triển trên mẫu concept BMW Vision M Next ra mắt vào năm 2019, trước 1 năm thời điểm mẫu BMW i8 bị khai tử. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 và bối cảnh thị trường thay đổi khiến BMW phải tạm gác tham vọng siêu xe.

Dù các dự án trước bị dừng lại, phát biểu của lãnh đạo BMW cho thấy khả năng hãng sẽ quay lại phân khúc xe thể thao bằng một mô hình mới, hợp lý hơn về chi phí nhờ nền tảng điện Neue Klasse. Với chiến lược chia sẻ linh kiện linh hoạt, một chiếc xe thể thao điện "Made by BMW" có thể không còn là điều quá xa vời.