Porsche không phải hãng duy nhất 'phản bội' lời hứa điện hóa

Sau Porsche, lại thêm một hãng siêu xe nữa quyết định quay lưng với kế hoạch điện hóa.

Alpine A110, mẫu coupe hạng nhẹ nổi tiếng với khả năng cân bằng và cảm giác lái sắc sảo đến mức khiến cả Porsche Cayman cũng phải dè chừng, từng khiến giới mê xe tiếc nuối khi hãng xác nhận thế hệ tiếp theo sẽ chuyển sang thuần điện.

Tuy nhiên, mọi chuyện có thể chưa hoàn toàn kết thúc, bởi một hướng đi mới trong tập đoàn Renault có thể mở đường cho một phiên bản hybrid của A110.

Liên doanh giữa Renault và Geely thành lập năm 2023 là Horse đã phát triển hai loại động cơ xăng lai điện có khả năng giúp các hãng xe dễ dàng “lai hóa” những nền tảng vốn được thiết kế cho xe điện.

Cả hai đều là động cơ 1.5L bốn xy-lanh đặt ngang, gọn gàng đến mức bản cơ bản chỉ dài 650 mm. Đặc biệt, biến thể thứ 2 có thêm một mô-tơ điện ở đầu hộp số, tăng thêm 89 mm chiều dài nhưng mở ra tiềm năng hiệu suất cao hơn, yếu tố mà người hâm mộ A110 đặc biệt quan tâm.

Ngay cả với cấu hình thuần điện, Alpine khẳng định A110 mới sẽ nhẹ dưới 1.450 kg, trong khi bản hybrid chắc chắn còn nhẹ hơn. Để so sánh, A110 hiện tại chỉ nặng 1.100 kg và đạt công suất 249 mã lực, con số đã đủ mang lại trải nghiệm lái ấn tượng.

Nhiều khả năng mẫu A110 lừng danh sẽ không biến thành siêu xe điện, mà là hybrid. Ảnh: Alpine.

Dù chưa có xác nhận chính thức từ Alpine hay Horse, viễn cảnh một A110 hybrid đang trở nên khả thi hơn bao giờ hết, đặc biệt khi Porsche vừa có động thái tương tự. Sau khi tuyên bố 718 Cayman và Boxster thế hệ mới sẽ chỉ có bản điện, Porsche bất ngờ đảo ngược quyết định, giữ lại động cơ xăng do nhu cầu khách hàng vẫn rất cao.

Rõ ràng, giới đam mê xe thể thao chưa sẵn sàng từ bỏ cảm giác lái và âm thanh của động cơ thật để đổi lấy sự êm ái và mô-men xoắn tức thời của xe điện.

Alpine đang đứng trước bài toán tương tự Porsche: cân bằng giữa trách nhiệm môi trường và cảm xúc lái xe. Trong khi Renault đẩy mạnh chiến lược điện hóa, bản sắc của Alpine lại gắn liền với sự tinh gọn và linh hoạt, điều mà pin xe điện thường làm lu mờ.

Một cấu hình hybrid có thể là giải pháp dung hòa, vừa đáp ứng quy định khí thải, vừa giữ được “chất” thể thao vốn có của A110. Công nghệ của Horse thậm chí còn có thể giúp Alpine triển khai giải pháp này ở các phiên bản giá dễ tiếp cận, thay vì chỉ dành cho bản hiệu năng cao như Porsche đang làm.

Tuy vậy, người hâm mộ Mỹ vẫn sẽ phải đứng ngoài cuộc chơi. Alpine từng có kế hoạch gia nhập thị trường Bắc Mỹ từ 2027 với loạt SUV và crossover, nhưng dự án này đã bị hoãn vô thời hạn do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan mới của Tổng thống Trump.