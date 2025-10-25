Chỉ 6 siêu xe bị lỗi, Ferrari đã phát lệnh triệu hồi

Ferrari vừa ban hành lệnh triệu hồi đối với 6 chiếc Ferrari 296 sau khi phát hiện nguy cơ rò rỉ dầu có thể dẫn đến cháy nổ.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), đợt triệu hồi này liên quan đến 2 chiếc 296 GTS và 4 chiếc 296 GTB thuộc đời xe 2025. Nguyên nhân được xác định là một đai ốc siết không đủ lực có thể khiến dầu rò rỉ từ đường ống cấp dầu cho bộ tăng áp, làm tăng nguy cơ cháy động cơ.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết lệnh triệu hồi mới nhất từ Ferrari bao gồm 2 chiếc 296 GTS và 4 chiếc 296 GTB thuộc đời xe 2025.

Ferrari cho biết vấn đề bắt nguồn từ việc siết sai lực mô-men ở đai ốc cố định bộ lọc dầu trên đường ống cấp dầu, do một trạm làm việc bán tự động của nhà cung cấp đã áp dụng lực siết không đúng tiêu chuẩn.

Hãng bắt đầu chú ý đến sự cố này vào đầu tháng 10 sau khi phát hiện lỗi trên 2 chiếc Ferrari 296 Speciale chưa giao cho khách hàng. Cuộc điều tra nội bộ sau đó xác định nguyên nhân đến từ trạm làm việc kể trên và khẳng định các xe 296 Speciale khác không bị ảnh hưởng.

Thay thế cho đàn anh F8, Ferrari 296 không còn được trang bị động cơ V8 twin-turbo, mà thay vào đó là khối động cơ V6 twin-turbo kết hợp cùng động cơ điện phụ trợ.

Ferrari vẫn chưa ghi nhận bất kỳ yêu cầu bảo hành, tai nạn hay chấn thương nào liên quan đến sự cố. Tuy nhiên, hãng vẫn chủ động phát động chiến dịch triệu hồi và yêu cầu chủ xe ngừng sử dụng cho đến khi kiểm tra xong. Theo kế hoạch, các kỹ thuật viên tại đại lý Ferrari sẽ kiểm tra và xác nhận độ siết của đai ốc; nếu phát hiện lỏng, họ sẽ siết lại theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ferrari dự kiến gửi thông báo chính thức đến chủ xe vào giữa tháng 12, thời điểm được cho là hơi muộn đối với một lỗi nghiêm trọng kèm lệnh "không được lái xe". Dẫu vậy, đây là đợt triệu hồi quy mô nhỏ, chỉ ảnh hưởng đến một nhóm khách hàng rất hạn chế, và Ferrari hy vọng có thể khắc phục triệt để trước khi bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Cho đến giờ, Ferrari vẫn chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào liên quan đến lỗi kỹ thuật trên. Các kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và xác nhận độ siết của đai ốc; nếu phát hiện lỏng, họ sẽ siết lại theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thay thế cho F8 Tributo/GTS, Ferrari 269 GTB/GTS là thiết kế thế hệ mới của hãng khi được trang bị công nghệ hybrid. Siêu xe này sử dụng động cơ V6 twin-turbo dung tích 3.0L cho công suất 663 mã lực, kết hợp với motor điện 167 mã lực, nâng tổng công suất lên 830 mã lực. Tại Việt Nam, Ferrari 296 GTB và 296 GTS được phân phối chính hãng với giá khởi điểm lần lượt là 21 tỷ đồng và 23 tỷ đồng .