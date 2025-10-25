Siêu xe điện YangWang U9 Xtreme lại lập kỷ lục tốc độ

Kỷ lục này được thiết lập vào ngày 22/8/2025, tuy nhiên mới chỉ được xác nhận và công bố gần đây. Trước đó, YangWang U9 Xtreme đã đạt cột mốc 496,22 km/h, phá vỡ kỷ lục của siêu xe Bugatti Chiron Super Sport 300+ vào năm 2019.