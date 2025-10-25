Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu xe điện YangWang U9 Xtreme lại lập kỷ lục tốc độ

  Thứ bảy, 25/10/2025 13:47 (GMT+7)
Mẫu siêu xe thuần điện YangWang U9 Xtreme vừa trở thành mẫu xe điện sản xuất thương mại nhanh nhất tại trường đua Nurburgring với thành tích 6 phút 59,157 giây.

BYD vừa chính thức công bố thành tích mới của mẫu hypercar thuần điện YangWang U9 Xtreme tại trường đua Nurburgring. Cụ thể, chiếc xe đã hoàn thành vòng chạy dài 20.832 m trong vòng 6 phút 59,157 giây.
Thành tích này đã vượt qua kỷ lục 7 phút 4,957 giây do Xiaomi SU7 Ultra lập ra vào tháng 4/2025. Chiếc siêu xe điện của BYD được cầm lái bởi tay đua kỳ cựu Moritz Kranz, người sở hữu hơn 10.000 vòng chạy cho thể thức GT3 và LMP3 tại Nurburgring.
Kỷ lục này được thiết lập vào ngày 22/8/2025, tuy nhiên mới chỉ được xác nhận và công bố gần đây. Trước đó, YangWang U9 Xtreme đã đạt cột mốc 496,22 km/h, phá vỡ kỷ lục của siêu xe Bugatti Chiron Super Sport 300+ vào năm 2019.
So với chiếc xe phá kỷ lục tốc độ của Bugatti Chiron Super Sport 300+, chiếc YangWang U9 Xtreme này sở hữu ngoại thất với gói khí động học khác biệt, đặc biệt là cụm cánh gió sau cỡ lớn giúp tạo nên lực ép tối ưu xuống mặt đường.
Ngoài ra, siêu xe điện này được trang bị bộ lốp đua GitiSport e·GTR² PRO, cho phép tay đua Moritz Kranz có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 350 km/h ngay trên đoạn đường thẳng Döttinger Höhe trứ danh của "địa ngục xanh".
YangWang U9 Xtreme được trang bị 4 động cơ điện cho ra công suất tối đa 2.978 mã lực, hơn gấp đôi so với mức 1.288 mã lực của U9 phiên bản tiêu chuẩn.
Để có thể "hợp thức hóa" kỷ lục này, BYD sẽ có kế hoạch sản xuất giới hạn 30 chiếc YangWang U9 Xtreme. Mức giá của phiên bản hiệu năng cao này chưa được tiết lộ.
Tuy nhiên, đây không phải là thành tích tốt nhất của một mẫu xe điện tại trường đua Nurburgring. Trước đó, các mẫu xe đua hoặc phiên bản thử nghiệm đã có thành tích nhanh hơn như Volkswagen ID.R với 6 phút 5,336 giây, Xiaomi SU7 Ultra Prototype với 6 phút 22,091 giây hay Lotus Evija X với 6 phút 24,047 giây.

