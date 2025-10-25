Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Toyota Camry phong cách hơn với bản độ GT-S Concept

  • Thứ bảy, 25/10/2025 10:31 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Toyota Camry GT-S Concept không chỉ là một dự án trưng bày đơn thuần mà được dùng để thu thập phản hồi từ khách hàng và người hâm mộ cho tương lai của Camry.

Là 1 trong hơn 20 concept của hãng tại SEMA Show 2025, Toyota Camry GT-S Concept là bản thiết kế ý tưởng nhằm khám phá khả năng kết hợp giữa phong cách thể thao, tính năng thực tiễn và cảm hứng đường phố của mẫu sedan này.
Chiếc xe được phát triển dựa trên biến thể Camry XSE AWD Hybrid 2025 và được chấp bút bởi bộ phận Toyota CALTY Design Research có trụ sở ở Ann Arbor (Michigan, Mỹ).
Về ngoại hình, Toyota Camry GT-S Concept hầm hố hơn với cản trước thiết kế thể thao hơn, đi kèm lưới tản nhiệt tối màu và các họa tiết khác biệt so với bản XSE.
Chiếc xe mang tông màu cam độc quyền Inferno Flare, kết hợp nắp capo và phần mui xe được sơn đen toàn bộ. Camry GT-S Concept sở hữu ốp thân xe khí động học mới.
Đi kèm là bộ mâm thể thao 20 inch và lốp Michelin Pilot Sport Cup 2. Hệ thống treo được hạ thấp 40 mm và tích hợp coilover điều chỉnh được. Bánh trước được trang bị cùm phanh 8 piston với đĩa 365 mm, bánh sau 6 piston với đĩa 356 mm.
Khuếch tán gió cản sau được thiết kế lại nhằm tương thích với hệ thống ống xả mới. Mẫu sedan hạng D cũng được trang bị cánh gió cỡ nhỏ giúp tăng lực ép xuống mặt đường.
Các huy hiệu và logo được sơn tối màu, kết hợp với cản sau mở rộng cùng viền trang trí giúp tạo ra phong cách bề thế cho mẫu sedan thể thao này.
Nội thất của chiếc Toyota Camry GT-S Concept không có sự khác biệt so với Camry XSE với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình cảm ứng đồng kích thước 12.3 inch.
Toyota Camry GT-S Concept vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid 4 xy-lanh dung tích 2.5L, cho ra công suất tối đa 232 mã lực tương tự phiên bản Camry XSE AWD Hybrid.
Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số ECVT và hệ dẫn động 4 bánh điều khiển điện theo yêu cầu. Người lái có thể lựa chọn các chế độ Sport, Eco, Normal và EV.
Toyota Camry GT-S Concept sẽ được trưng bày tại Toyota Booth #22200, Central Hall, Trung tâm hội nghị Las Vegas trong triển lãm SEMA Show 2025. Nếu nhận được nhiều ý kiến tích cực, hãng có thể cân nhắc sản xuất thương mại chiếc xe này.

Việt Hà

Ảnh: Toyota

