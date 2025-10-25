Toyota Camry phong cách hơn với bản độ GT-S Concept

Toyota Camry GT-S Concept sẽ được trưng bày tại Toyota Booth #22200, Central Hall, Trung tâm hội nghị Las Vegas trong triển lãm SEMA Show 2025. Nếu nhận được nhiều ý kiến tích cực, hãng có thể cân nhắc sản xuất thương mại chiếc xe này.