Limo Green, Yaris Cross tạo đột biến trên thị trường xe Việt

VinFast Limo Green và VF 6 hiện diện trong những màn soán ngôi đáng chú ý tại thị trường xe Việt tháng 9.

Thị trường ôtô Việt Nam bên cạnh một vài phân khúc "nhàm chán" với sự thống trị của duy nhất cái tên quen thuộc, vẫn còn đó những nhóm xe chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý ở vị trí dẫn đầu doanh số. Tại kỳ báo cáo tháng 9, không ít phân khúc có màn "đổi ngôi" gây ra khá nhiều sự bất ngờ.

MPV - Limo Green soán ngôi Xpander

Là một trong những "tân binh" đáng chú ý nhất thị trường Việt Nam, Limo Green vừa có tháng mở màn khá thành công khi sở hữu doanh số 2.120 xe, vượt qua thành tích bán hàng 1.792 xe mà Mitsubishi Xpander có được trong cùng kỳ.

Nhờ đó, Limo Green trở thành MPV bán chạy nhất Việt Nam tháng cuối quý III. Thành tích này giúp "tân binh" của hãng xe điện VinFast tạo ra màn soán ngôi ngoạn mục trước Xpander - cái tên đã thống trị phân khúc MPV tại Việt Nam trong thời gian khá dài.

VinFast Limo Green "lật đổ" ngôi vương phân khúc MPV mà Mitsubishi Xpander đã nắm giữ khá lâu. Ảnh: VinFast, Mitsubishi.

Limo Green xuất hiện bổ sung thêm lựa chọn MPV thuần điện cho thị trường Việt. Trước đó, khách Việt đã được giới thiệu BYD M6 - mẫu MPV thuần điện đồng hạng cỡ trung tương tự VinFast Limo Green.

Gần đây, dịch vụ taxi 7 chỗ Xanh SM Limo cũng vừa chính thức ra mắt. Toàn bộ đội xe dịch vụ Xanh SM Limo là dòng MPV thuần điện 7 chỗ Limo Green của VinFast, sơn màu ghi xám hoặc đen.

VinFast cho biết bên cạnh Xanh SM, hãng cũng cung cấp Limo Green cho nhóm khách hàng cá nhân và nhiều doanh nghiệp vận tải khác.

Limo Green có giá 749 triệu đồng, tuy nhiên chi phí lăn bánh ở thời điểm hiện tại chỉ hơn 700 triệu đồng nhờ các chương trình ưu đãi.

Mitsubishi Xpander hiện có 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 560 triệu đến 699 triệu đồng. Các phiên bản AT Premium và biến thể Xpander Cross của mẫu MPV cỡ nhỏ vừa nhận bản nâng cấp hồi cuối tháng 9.

SUV cỡ B - Yaris Cross bán tốt nhất tháng 9

Với khoảng 20 cái tên tham gia đường đua doanh số, SUV cỡ B được xem là điểm nóng đáng chú ý tại thị trường xe Việt.

Phân khúc này từng chứng kiến cuộc đua song mã giữa Hyundai Creta với Toyota Corolla Cross hồi năm 2023, cạnh tranh quyết liệt giữa Toyota Yaris Cross với Mitsubishi Xforce trong năm ngoái.

Bước sang năm 2025, VinFast VF 6 mới là cái tên thường xuyên dẫn đầu doanh số phân khúc, bán tốt hơn bộ đôi Nhật Bản Yaris Cross và Xforce.

Tuy nhiên trong tháng cuối quý III, Toyota Yaris Cross bất ngờ tăng gần gấp đôi doanh số, trở thành cái tên bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B.

Lượng tiêu thụ 1.964 xe của mẫu SUV nhập khẩu Indonesia là vừa đủ để giúp Yaris Cross có lần hiếm hoi đứng đầu phân khúc kể từ đầu năm. VinFast VF 6 sở hữu doanh số 1.933 xe trong cùng kỳ.

Toyota Yaris Cross bán chạy nhất phân khúc trong tháng 9, doanh số nhỉnh hơn VinFast VF 6. Ảnh: TMV, VinFast.

Dù có màn tăng tốc đáng chú ý ở kỳ báo cáo cuối quý III, Toyota Yaris Cross gần như đã "giương cờ trắng" trước đối thủ thuần điện khi xét đến doanh số lũy kế.

Sau 9 tháng, VinFast VF 6 bán được 14.425 xe cho khách Việt. Cùng kỳ, Toyota Yaris Cross ghi nhận lượng tiêu thụ 9.655 xe tại Việt Nam.

Thu hẹp khoảng cách doanh số gần 5.000 xe khi thị trường Việt chỉ còn 3 tháng nữa khép lại được đánh giá là nhiệm vụ gần như bất khả thi dành cho Toyota Yaris Cross.

Dù xem như đã hết cơ hội cạnh tranh vị trí bán chạy nhất phân khúc, Toyota Yaris Cross tính đến hiện tại vẫn đang tiến chắc trên đường trở thành "con gà đẻ trứng vàng" mới của Toyota tại Việt Nam.

Toyota Yaris Cross có 2 phiên bản nhập khẩu, giá bán lần lượt 650 triệu và 765 triệu đồng. VinFast VF 6 cũng có 2 phiên bản tại thị trường Việt, giá bán đã bao gồm pin lần lượt 689 triệu và 745 triệu đồng.

Sedan giá rẻ - Vios đòi lại ngôi đầu từ City

Nếu phải chỉ ra một mẫu xe sở hữu màn trình diễn thất thường bậc nhất thị trường Việt, Honda City sẽ là cái tên đáng nhắc đến hàng đầu.

Doanh số Honda City tăng giảm thất thường trong liên tục 9 tháng đầu năm. Tại kỳ báo cáo tháng 8, mẫu sedan cỡ B của Honda dẫn đầu phân khúc nhưng bước sang tháng 9, doanh số Honda City đã giảm đến hơn 58%.

Với 475 xe đến tay khách Việt trong tháng vừa rồi, Honda City phải trả lại ngôi đầu phân khúc cho Toyota Vios. Mẫu sedan thương hiệu Toyota từng bán chạy nhất Việt Nam hồi năm 2022 đã ghi nhận doanh số 1.292 xe tại kỳ báo cáo tháng 9, tương đương tăng trưởng khoảng 78%.

Honda City trả lại ngôi đầu phân khúc sedan cỡ B cho Toyota Vios. Ảnh: TMV, HVN.

Việc Toyota Vios đòi lại vị trí dẫn đầu phân khúc tháng 9 từ tay Honda City nhìn chung phù hợp với diễn biến doanh số sau 3 quý đầu năm. Tính đến hiện tại, Toyota Vios đã tích lũy được doanh số 8.496 xe, bỏ xa thành tích bán hàng 6.377 xe mà Honda City có được.

Với việc chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm, Toyota Vios gần như chắc chắn bảo vệ thành công danh hiệu sedan cỡ B bán chạy nhất Việt Nam. Tương tự phân khúc SUV cỡ B, nhóm sedan giá rẻ cũng không còn chứng kiến cuộc đua song mã Nhật-Hàn khi Hyundai Accent ngày càng sa sút về lượng tiêu thụ tại thị trường Việt.

Toyota Vios hiện có 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán lần lượt 458 triệu, 488 triệu và 545 triệu đồng. Honda City cũng có 3 phiên bản, giá bán lần lượt 499 triệu, 539 triệu và 569 triệu đồng.