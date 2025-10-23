VinFast Limo Green có chậm chân trên thị trường xe dịch vụ 7 chỗ?

Có phần chậm chân khi ra mắt muộn nhất nhưng VinFast Limo Green sẽ hưởng lợi trên thị trường xe dịch vụ 7 chỗ nhờ nền tảng cơ sở hạ tầng trạm sạc.

Đầu năm nay, VinFast thông báo ra mắt dòng xe Green chuyên chạy dịch vụ, đồng thời tiết lộ sẽ sớm trình làng 2 mẫu xe điện hoàn toàn mới. Limo Green nổi bật trong số này, bởi vừa là MPV đầu tiên của thương hiệu, đồng thời cũng là lựa chọn thuần điện hiếm hoi trên thị trường xe dịch vụ 7 chỗ tại Việt Nam.

Những chiếc VinFast Limo Green hoàn chỉnh được giới thiệu chính thức vào đầu tháng 8 và cho đến tháng 9, hãng xe điện Việt cho biết đã hoàn tất bàn giao tổng cộng 2.120 chiếc MPV thuần điện đến tay khách hàng.

Giữa lúc Mitsubishi Xpander, Toyota Innova Cross đang ít nhiều áp đảo thị trường xe dịch vụ 7 chỗ, liệu Limo Green đã có phần chậm chân?

MPV điện - phân khúc mới đầy hứa hẹn

VinFast Limo Green không phải là MPV thuần điện đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam. Ngay trước thềm VMS 2024, hãng xe Trung Quốc BYD đã giới thiệu mẫu MPV thuần điện 7 chỗ mang tên BYD M6.

Với giá bán 756 triệu đồng, BYD M6 từ khi ra mắt đã là một lựa chọn khá cạnh tranh so với các mẫu MPV cỡ trung chạy xăng trên thị trường, bao gồm Toyota Innova Cross (giá bán hiện tại từ 825 triệu đến 1,005 tỷ đồng ) và Hyundai Custin (820-974 triệu đồng).

BYD M6 là MPV thuần điện đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Bản thân BYD M6 cũng là một mẫu MPV khá đáng chú ý khi được sở hữu hàm lượng cao các tính năng, trang bị và công nghệ hiện đại trong khoang lái. Một số trang bị đáng chú ý bao gồm màn hình trung tâm 12,8 inch có thể xoay ngang dọc, camera 360 độ với tính năng nhìn xuyên gầm hay hỗ trợ thao tác bằng giọng nói.

Việc các hàng ghế sau có thể điều chỉnh độ ngả lưng cũng khiến BYD M6 dễ trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhóm khách hàng gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ vận tải. Mẫu xe này sử dụng pin Blade dung lượng 55,4 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 420 km sau mỗi lần sạc đầy.

Bất chấp BYD M6 được đánh giá là một cái tên khá tiềm năng trong phân khúc xe dịch vụ 7 chỗ, hãng xe Trung Quốc dường như chưa thể đưa MPV thuần điện này lên vị thế cao hơn trên thị trường xe Việt.

Một trong những rào cản hàng đầu là hạ tầng trạm sạc công cộng, bởi đặc thù kinh doanh dịch vụ vận tải đòi hỏi quãng đường di chuyển nhiều, tần suất hoạt động cao, dẫn đến nhu cầu sạc nhanh trong ngày của người dùng là có thật và khá lớn.

Hãng xe Trung Quốc bán BYD M6 với quà tặng là sạc cầm tay, trụ sạc tại nhà nhưng như đã đề cập phía trên, nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải sẽ cần thêm giải pháp sạc công cộng để đảm bảo vận hành thông suốt mẫu MPV thuần điện.

Trạm sạc công cộng vẫn là một trong những rào cản lớn của vài hãng xe điện đang có mặt tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

VinFast Limo Green bước vào cuộc chơi khá muộn, lại ngay giữa bối cảnh BYD M6 vẫn chưa thể vượt qua Mitsubishi Xpander hay Toyota Innova Cross để trở thành lựa chọn hàng đầu phân khúc xe dịch vụ 7 chỗ.

Tuy nhiên, doanh số hơn 2.100 xe ở tháng đầu của "tân binh" này dường như đang cho thấy thị trường Việt vẫn có chỗ cho MPV thuần điện.

Đến sau nhưng mang theo nhiều tiềm năng

VinFast Limo Green sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.740 x 1.872 x 1.728 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm. Mẫu MPV thuần điện có cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi bao gồm vị trí người lái.

Hai hàng ghế sau của Limo Green có thể gập để linh hoạt chuyển đổi nhu cầu chở người và chở hàng hóa. Khoang lái Limo Green khá cơ bản, các trang bị ở mức đủ dùng do được VinFast định vị là một mẫu xe tập trung vào nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải.

Motor điện đặt trên cầu trước của Limo Green sản sinh công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Gói pin dung lượng 60,13 kWh cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 450 km mỗi lần sạc đầy. Khi kết nối trụ sạc nhanh, Limo Green sạc lại 10-70% dung lượng pin trong khoảng 30 phút.

VinFast Limo Green tham gia khá muộn vào thị trường xe dịch vụ 7 chỗ tại Việt Nam. Ảnh: Sơn Phạm.

Bản thân xe điện nói chung đã có lợi thế về chi phí sử dụng, bảo dưỡng trước xe xăng đồng hạng. Riêng với trường hợp Limo Green, chính sách sạc miễn phí tại các trạm công cộng V-GREEN đến hết tháng 6/2027 dành cho ôtô điện VinFast giúp chi phí vận hành mẫu MPV thuần điện này gần như bằng không trong vòng 2 năm tới.

Nhìn nhận một cách tổng quan, Limo Green sở hữu nhiều tiềm năng để trở thành lựa chọn đáng chú ý trên thị trường xe dịch vụ 7 chỗ. Sở hữu giá bán 749 triệu đồng nhưng chi phí lăn bánh sau ưu đãi chỉ hơn 700 triệu đồng, việc Limo Green có được doanh số hơn 2.000 xe ngay tháng đầu mở bán được cho là không quá bất ngờ.

VinFast cho biết doanh số Limo Green trong tháng đầu hoàn toàn xuất phát từ nhóm khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vận tải bên ngoài, chưa bao gồm lượng xe dự kiến được Xanh SM sử dụng.

Ở thời điểm công bố doanh số tháng 9, VinFast cho biết đang ưu tiên trả đơn cọc cho khách hàng ngoài, bởi Xanh SM khi ấy chưa chính thức triển khai dịch vụ taxi 7 chỗ. Hãng xe điện Việt nhận định diễn biến này cho thấy nhu cầu thị trường dành cho mẫu MPV thuần điện là khá lớn.

Dịch vụ taxi 7 chỗ Xanh SM Limo chính thức ra mắt từ ngày 21/10. Toàn bộ đội xe dịch vụ Xanh SM Limo là dòng MPV thuần điện 7 chỗ Limo Green của VinFast, sơn màu ghi xám hoặc đen.

Dịch vụ taxi 7 chỗ bằng Limo Green chính thức được Xanh SM triển khai. Ảnh: VinFast.

Như vậy, VinFast Limo Green đã chính thức tham gia đội hình taxi thương hiệu Xanh SM tại thị trường Việt Nam. Thông qua tệp khách hàng rộng lớn sẵn có và thị phần hàng đầu mảng taxi tại Việt Nam, Xanh SM Limo và dòng MPV thuần điện Limo Green của VinFast được cho là sẽ sớm trở nên quen mặt với khách hàng thường xuyên sử dụng xe dịch vụ 7 chỗ.

Đằng sau màn ra mắt của Limo Green

VinFast Limo Green đến muộn nhưng mang theo nhiều tiềm năng trở thành mẫu xe thuộc nhóm đầu danh sách ưu tiên của nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải. Thực tế doanh số tháng đầu cũng chứng minh cho tiềm năng này, và Limo Green có thể sẽ tiếp tục duy trì đà bán ấn tượng tương tự tháng mở màn khi dịch vụ Xanh SM Limo chính thức đi vào hoạt động.

Đằng sau màn ra mắt của Limo Green, ngoài mục tiêu khá rõ ràng trở thành lựa chọn hàng đầu thị trường xe dịch vụ 7 chỗ còn cho thấy cách phản ứng nhanh của VinFast trước các diễn biến mới.

Cụ thể, chỉ vài tháng sau khi BYD M6 ra mắt và trở thành MPV thuần điện đầu tiên tại Việt Nam, VinFast công bố danh mục xe Green chuyên chạy dịch vụ, bao gồm Limo Green cùng với 3 mẫu xe thuần điện khác.

Gần đây, VinFast thậm chí tuyên bố đặt chân vào mảng vận tải đô thị bằng xe van điện EC Van - cùng cỡ "Su cóc" và có giá bán dự kiến 285 triệu đồng. Mảng xe bus điện hiện tại cũng đang là sân chơi của VinFast và Kim Long.

VinFast có những phản ứng nhanh nhẹn với diễn biến thị trường ôtô Việt. Ảnh: VinFast.

Trong quá khứ, khi Wuling Mini EV khai phá phân khúc xe điện cỡ nhỏ nhưng chưa thật sự thành công, VinFast cũng nhanh chóng trình làng xe điện VF 3 để đối đầu trực tiếp mẫu xe Trung Quốc.

Cho đến hiện tại, cách phản ứng nhanh nhẹn từ VinFast đang chứng minh tính hiệu quả. VF 3 là điển hình khi mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ đang trên đường trở thành "con gà đẻ trứng vàng" mới của hãng, hiện dẫn đầu toàn thị trường Việt với 31.386 xe bán ra sau 9 tháng đầu năm.

Nhìn chung, VF 3 hay Limo Green và sau này có thể cả EC Van đều cho thấy dẫu có phần chậm chân trên thị trường ở một vài phân khúc, VinFast dường như đã có thêm thời gian để chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho sản phẩm cũng như chiến lược khi ra mắt.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng phản ánh tham vọng của VinFast sớm trở thành một trong những cái tên dẫn đầu, nắm giữ thị phần lớn ở từng phân khúc tham gia và trên thực tế, hãng có đủ khả năng để hiện thực hóa mục tiêu này.